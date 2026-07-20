Lönekonsult
Tierps kommun / Ekonomiassistentjobb / Tierp Visa alla ekonomiassistentjobb i Tierp
2026-07-20
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Lönecentrum administrerar löner för alla medarbetare som jobbar i Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommun samt för alla medarbetare i TEMAB (Tierps Energi & Miljö AB).
Lönecentrum har 13 medarbetare fördelat på lönekonsulter, löneadministratörer, utvecklingstrateg och systemförvaltare.
Som lönekonsult arbetar du i team men även mycket självständigt med alla steg i löneprocessen.
En viktig del i arbetet är att bidra till ständiga förbättringar. Eftersom rollen innebär många olika kontakter är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. God vana av att arbeta med Officepaketet.
Som person är du en god analytiker som är bra på att felsöka, se sammanhang och kunna lösa komplexa frågor och problem. Arbetet kräver noggrannhet samt hög integritet. Du är serviceinriktad vilket innebär att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, du har en pedagogisk förmåga och förståelse för andra människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du tycker om att ta ansvar men förstår samtidigt vikten av samarbete och att teamet ska lyckas med sin uppgift. Du har en vilja att påverka och utveckla. Vi arbetar för att ha starkt kundfokus och ett professionellt bemötande.
I rollen som lönekonsult på Lönecentrum är det viktigt att vara strukturerad och kunna prioritera sin dag rätt då arbetet delvis är styrt efter olika tidsgränser. För att lyckas i rollen ser vi att dina personliga egenskaper har stor betydelse, vilket innebär att du har god förmåga att samarbeta, arbeta i team men också förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt.Kvalifikationer
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-05 .
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun Kontakt
Lönechef
Lammia Saad lammia.saad@tierp.se +46700328032 Jobbnummer
10007347