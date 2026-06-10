Lönekonsult
VHA Konsult AB / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-06-10
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Ta plats hos en modern och nytänkande byrå i Helsingborg med omnejd
– Vi söker en lönekonsult med driv och engagemang
Vill du vara med och bygga något stort tillsammans med ett engagerat team? Hos oss får du möjlighet att ta en viktig roll i en modern och framåtlutad redovisningsbyrå med tydliga ambitioner, där vi kombinerar kvalitet, utveckling och arbetsglädje i vårt dagliga arbete.
Vi söker nu en lönekonsult som vill bidra till vår fortsatta resa och utveckling.
Om rollen
Som lönekonsult hos oss arbetar du självständigt med hela löneprocessen för våra kunder. Du har ett nära samarbete med både kollegor och kunder och agerar rådgivande i frågor kopplade till lön och personal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela lönehanteringen för egna kunder
Säkerställa korrekt rapportering till Skatteverket och andra myndigheter
Hantera frågor kring lön, avtal, förmåner och arbetsrätt
Bidra till utveckling och effektivisering av löneprocesser
Vara ett kvalificerat stöd i kundernas löne- och personalfrågor
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har ett starkt eget driv och ett genuint engagemang
Trivs i kunddialogen och arbetar rådgivande
Har god systemvana och ett intresse för digital utveckling
Så är det att arbeta hos oss
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av en byrå där vi aktivt bygger för framtiden – tillsammans.
Vi tror på frihet under ansvar och ger stort förtroende i din roll
Vi värdesätter en arbetsmiljö där vi har kul på jobbet och trivs tillsammans
Samtidigt är vi alltid proffsiga i vår leverans, både internt och mot kund
Vi arbetar med utveckling, digitalisering och förbättring som en naturlig del av vår vardag
Du får möjlighet att påverka både din roll och vår gemensamma resa framåt
Placering
Helsingborg med omnejdPubliceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Känns detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hr@vharedovisning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VHA Konsult AB
(org.nr 559494-1709), https://vharedovisning.se
Oceankajen 10 (visa karta
)
252 36 HELSINGBORG Jobbnummer
9957807