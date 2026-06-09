Lönekonsult
Västra Götalandsregionen, Löneservice i Skövde / Ekonomiassistentjobb / Skövde Visa alla ekonomiassistentjobb i Skövde
2026-06-09
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Om verksamheten
Då verksamheten är i en stor utvecklings- och förändringsfas och vi har flera pågående projekt behöver vi stärka upp vårt team. Du ingår i ett löneteam som ger service och konsultativt stöd åt våra kunder. Förvaltningen Fastighet, stöd och service utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för våra kunder inom Västra Götalandsregionen att fokusera på sina kärnverksamheter.
Om arbetet
Du bidrar som lönekonsult genom:
• support via telefon och via vårt ärendehanteringssystem i schema-, lön- och avtalsfrågor
gällande lön
• registrering och kvalitetskontroller i löneprocessen
• upprätta anställningsavtal och intyg
• utbildnings- och informationsinsatser
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom löneadministration. Alternativt har du annan utbildning som tillsammans med erfarenhet inom löneadministration eller liknande bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med lönerelaterade ärenden och är van vid att ge support till kunder via telefon. Din digitala kompetens är god, du har lätt för att förstå och lära dig att arbeta i olika system och med digitala arbetssätt.
Som person är du engagerad och självgående och tar ansvar för din egen utveckling samtidigt som du bidrar till teamets framgång. Du trivs med förändring och är redo att ta initiativ till att förbättra både dig själv och enhetens arbetsmetoder. Vi värdesätter god samarbetsförmåga högt, då du kommer att arbeta nära dina kollegor, och du har mycket god förmåga att bygga och bibehålla förtroendefulla relationer med kollegor, andra enheter och kund. Vidare är du flexibel, och har lätt för att prioritera om. Du är strukturerad och ordningsam så att arbetet och kvalitetskontroller blir rätt. Vårt organisationsspråk är svenska vilket innebär att du behöver behärska svenska språket i så väl tal som skrift.
Det är meriterande om du tidigare arbetat i lönesystemet Heroma samt ärendehanteringssystem. Det är även meriterande om du har vana av att förstå och tolka avtal och bestämmelser.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Prinsgatan 1 (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Löneservice i Skövde Kontakt
Ingegerd Kempe, Akavia ingegerd.kempe@vgregion.se Jobbnummer
9953890