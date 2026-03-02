Lönekonsulent till löneenheten, vikariat
Vi söker en kollega att jobba med oss som vikarierande lönekonsulent! Löneenheten är en del av konsult- och serviceförvaltningen.
För oss är det viktigt att ge ett bra bemötande och att hålla en hög servicenivå till samtliga som efterfrågar vår hjälp. Vårt mål är: Rätt lön till rätt person i rätt tid. Nu söker vi en vikarierande lönekonsulent som vill bli en del av vårt team medan en av våra kollegor är föräldraledig.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta serviceinriktat med löneadministration, ge support/stöd till kommunens chefer och medarbetare samt att hantera/vidta åtgärder i kommunens personaladministrativa system. Du förväntas vara intresserad och handlingskraftig i utvecklingsarbete och se på framtiden med nyfikenhet inom lönearbete.Kvalifikationer
Du ska ha slutförd utbildning/examen inom löneadministration, ekonomi, HR eller annan administrativ utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med löneadministration, avtal inom löneområdet, personaladministration och ekonomi är meriterande. Erfarenhet av personaladministrativa system/schemasystem är extra meriterande, i synnerhet om du har erfarenhet av Personec P och Medvind. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har fallenhet för att ge god service, skapa förtroende. Som person har du god samarbetsförmåga, är kommunikativ, strukturerad, driven, stresstålig och har förmåga att prioritera.
Bifoga CV, personligt brev, betyg/intyg med din ansökan.
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Birgitta Ölund, avdelningschef 0660-88056 Jobbnummer
9769887