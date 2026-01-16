Lönehandläggare till Löneenheten, Boden
2026-01-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vi på Region Norrbotten har den perfekta utmaningen för dig i rollen som lönehandläggare. Hos oss får du möjligheten att arbeta med ett gäng engagerade och kompetenta kollegor som ansvarar över hela löneprocessen. Trivs du med varierande arbetsuppgifter och ett ständigt lärande är du den vi söker, varmt välkommen med din ansökan!
Vi sökerVi söker dig med som lägst gymnasial utbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande erfarenhet inom lön samt erfarenhet av självständig löneadministration i närtid. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har goda kunskaper i Office 365 eller likvärdigt. YH-utbildning inom löneområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, samt erfarenhet av löneadministration inom offentlig sektor är meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt samtidigt som du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
I rollen som lönehandläggare arbetar du med hela löneprocessen och ansvarar för ett eget löneområde. Det kräver både en självständighet men också ett kontinuerligt samarbete och samverkan med övriga kollegor. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga inkomna underlag, vara ett konsultativt stöd till verksamheten, genomföra kvalitetsgranskning och kontinuerlig uppföljning. Detta utifrån lagar, avtal och regelverk inom löneområdet.
En del av det konsultativa stödet är att bemanna vår HR-direkt där både telefon och ärendehantering ingår.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
