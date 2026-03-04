Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd.
Tjänsten är placerad inom Sektionen för personaladministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löne-, personal- och schemaadministration, reseräkningar samt utlägg.
Som medarbetare på sektionen erbjuds du en trygg anställning med bra anställningsförmåner. Dessa innefattar förmånliga semestervillkor, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjligheten till distansarbete.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren lönehandläggare till Sektionen för personal- och löneadministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löner, personaladministration, schemaadministration, reseräkningar och utlägg.
Dina arbetsuppgifter innefattar att registrera anställningar, upprätta anställningsavtal och skapa intyg samt reseräkningsadministration. Du arbetar även med det löpande arbetet kopplat till vår lönecykel exempelvis bevakningslistor samt fel- och signallistor. Vi ser gärna att våra medarbetare är med och utvecklar våra processer och arbetssätt. Rollen som lönehandläggare kan även innefatta deltagande i olika uppdrag kring t.ex. förbättringsarbete inom våra processer.
Vi arbetar tillsammans i team där det är viktigt att du kan samarbeta och dela med dig av dina kunskaper. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten både via vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och kan se dig själv stötta vår kärnverksamhet hoppas vi att du söker till oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är självgående och kan strukturera upp ditt angreppssätt. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi ser även att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk- eller YH-utbildning somlönespecialist/lönekonsult eller minst 2 års arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdiga.
* Minst 2 års erfarenhet av löneadministration i närtid.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* Mycket god datavana.
Det är meriterande om du har:
* Ytterligare utbildning inom arbetsrätt.
* Erfarenhet av personalsystemet Heroma eller annat likvärdigt lönesystem.
* Erfarenhet av personalarbete inom offentlig sektor.
* Erfarenhet av arbete med statliga kollektivavtal och löneprocesser.
* Erfarenhet av att arbeta i team.
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
