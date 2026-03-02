Lönehandläggare/lönespecialist, Solna stad
2026-03-02
Vill du ha en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där kvalitet, struktur och utveckling står i fokus? Som lönehandläggare/lönespecialist hos Solna stad får du arbeta självständigt genom hela löneprocessen, med särskilt fokus på bland annat schema-, tid- och systemnära lönearbete.Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Löneenheten är en central del av HR och bidrar till att Solna stad är en trygg och attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas förtroende för löneprocessen är avgörande och därför arbetar vi strukturerat med tydliga processer, hög kvalitet och god service.
Vi är en del av HR-organisationen och arbetar självständigt inom våra respektive ansvarsområden. Samtidigt har vi ett verksamhetsnära arbetssätt med löpande samverkan med chefer, verksamhet och stadens stödfunktioner.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet.
- Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, kvalitet och processer inom löneområdet.
- Flexibelt arbetssätt med möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
- Ett engagerat och kompetent team bestående av specialister inom Lön och System samt HR-kollegor inom digitalt HR, rekrytering och HR-strategi.
Vad innebär arbetet?
Som Lönespecialist hos oss har du en viktig roll i att säkerställa en korrekt, rättssäker och effektiv lönehantering för Solna stads medarbetare.
Rollen innebär ett självständigt och kvalificerat arbete genom hela löneprocessen, med särskilt fokus på schema-, tid- och systemnära lönearbete i nuvarande lönesystem. Du arbetar verksamhetsnära och är ett stöd till chefer, HR och kollegor i både löpande och mer komplexa lönefrågor.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas med bland annat upphandling av nytt lönesystem, vilket ger dig möjlighet att bidra till utbildningsinsatser, förbättring och kvalitetssäkring av våra arbetssätt.
I rollen ansvarar du för att:
- Självständigt hantera löneprocessen från start till mål, inklusive kvalitetssäkring och uppföljning.
- Arbeta med systemfrågor i lönearbetet, med schema, tid och lönebearbetning i Heroma.
- Säkerställa enhetliga processer och rutiner för systemhantering inom löne- och tidhantering och vid behov utbildning.
- Arbeta med kontroller, avstämningar och uppföljning för att säkerställa korrekt löneutbetalning.
- Bidra till utveckling, dokumentation och förbättring av arbetssätt inom löneområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i hela löneprocessen och som trivs i en roll där struktur, kvalitet och systemförståelse är centralt.
Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt, tar ansvar för ditt uppdrag och är kvalitetsmedveten i din leverans. Du är analytisk, trygg i regelverk och har god systemvana.
Du uppskattar tydliga processer och arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde, samtidigt som du bidrar till helheten i teamet.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom lön, HR eller ekonomi (exempelvis YH Löneekonom/Lönespecialist).
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete inom offentlig sektor.
- Mycket god kunskap om kollektivavtal, särskilt AB och HÖK.
- Mycket god systemvana och självständigt arbete i Heroma genom hela löneprocessen.
- Erfarenhet av schema- och tidhantering.
- Meriterande om du tidigare har jobbat med att kartlägga och tydliggöra processer, rutiner och utbildning.
- Meriterande med kunskap om BÖK T.
- Meriterande med erfarenhet av TimeCare och Qlikview/Sense.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde eller enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 mars. Frågorna du får besvara vid ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef på monia.stavrum@solna.se
Slutkandidat i denna rekrytering kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Stadsledningsförvaltningen, Löneenheten / HR Kontakt
Monia Stavrum 087463548 Jobbnummer
9769934