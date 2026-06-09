Lönehandläggare
Lidköpings Kommun / Ekonomiassistentjobb / Lidköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Lidköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker nu en lönehandläggare med systemintresse till lönecenter V6.
På Lönecenter V6 hanterar vi lön för 10 000 medarbetare i sex kommuner och tio kommunala bolag – och vi gör det med både precision och hjärta. Vi söker nu dig som vill vara med och göra skillnad i vardagen för våra kollegor, samtidigt som du får grotta ner dig i avtal, system och smarta lösningar. Här är ingen dag den andra lik, men en sak är säker: du kommer aldrig behöva undra om det är den 27:e – du vet det i kroppen.
Lönecenter V6 är ett samarbete mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Tillsammans har vi skapat en gemensam löneenhet där Lidköpings kommun är värdkommun. Vi erbjuder tjänster inom lön och ersättningar, pensions- och försäkringsadministration samt systemförvaltning, till kommuner, bolag, kommunalförbund och stiftelser. Det innebär att du blir anställd av Lidköpings kommun, men arbetar för hela V6-samarbetet.
På Lönecenter V6 arbetar ca 30 medarbetare – lönechef, utvecklingsledare, projektledare, lönesamordnare och lönehandläggare – som tillsammans hanterar cirka 160 000 lönespecifikationer per år. Vi arbetar i olika team utifrån verksamhetsområde.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som lönehandläggare hos oss arbetar du serviceinriktat med löneadministrativa uppgifter, där det är viktigt med en helhetssyn och konsekvensförståelse. Vi arbetar aktivt med kontinuerlig utveckling och förbättring av vår löneprocess och lönesupport.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara har koll på löneprocesser – utan också drivs av att förstå och förbättra dem. Du har ett genuint systemintresse och ser digitala verktyg som möjligheter snarare än hinder. Du gillar att grotta ner dig i detaljer, men lyfter också blicken för att se helheten och föreslå smartare arbetssätt.
Du har:
eftergymnasial utbildning inom löneadministration/personal.
några års erfarenhet av lönearbete i en större organisation.
god datorvana och gärna erfarenhet av Personec P, Medvind eller WinLas.
god förmåga att uttrycka dig klart och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har kunskap om kommunala kollektivavtal – och kanske till och med tycker att avtalsdjungeln är lite spännande.
Men viktigast av allt – du är en person som förstår att lön handlar om mer än siffror. Det handlar om trygghet, tillit och att människor får rätt ersättning i rätt tid. Du är strukturerad, noggrann och har en naturlig känsla för service.
Du trivs med att ta ansvar, är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta. Du behåller lugnet även när det är mycket att göra – och vet att en vänlig ton i ett mejl kan lösa mer än tre extra Excel-rader. Hos oss får du vara både expert och kollega, och vi hoppas att du vill bidra med både din kompetens och din personlighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi tillämpar ett löpande urval för denna tjänst och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Sektor service, verksamhetsstöd och medborgarservice , Lönecenter V6 Kontakt
Stab o utvecklingschef
Anders Salegård 0510-776532 Jobbnummer
9954231