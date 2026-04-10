Lönehandläggare
Om uppdraget
Vi söker en lönehandläggare för ett konsultuppdrag på halvtid med start till sommaren. Bolaget har utökats med en verksamhet och därför behöver lönehanteringen förstärkning med en extra resurs. Idag finns en lönerapportör på plats som du kommer samarbeta med.
Arbetsuppgifter
Som lönehandläggare ska du göra lönehanteringen för hela bolaget, vilket innebär att förbereda alla ärenden som sedan går till löneenheten för utbetalning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för löne- och personaladministration genom hela anställningscykeln, inklusive nyanställningar, ändringar och avslut
Hantera lönerelaterade uppgifter såsom scheman, arbetstid, frånvaro, övertid, beredskap och lönerättningar
Ge stöd och service till medarbetare och chefer i frågor kring lön, anställning och frånvaro
Hantera myndighetskontakter, intyg, utanordningar, förmåner samt skatte- och ersättningsärenden
Ta fram statistik och sammanställa löneunderlag i samverkan med löneenheten
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
För att vara kvalificerad för uppdraget ska du uppfylla:
akademisk examen, exempelvis lönehandläggare eller motsvarande
minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
arbetat med kundkontakt och vana att arbeta med och för människor
Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete i offentlig verksamhet/organisation
arbetat i Heroma
har god kunskap om kollektivavtal inom kommun/region
Du erbjuds
Du erbjuds ett konsultuppdrag via Jurek hos vår kund. Uppdraget är på deltid, 50 %, och förväntas starta senast 1 juni.
Arbetet utförs på plats i Norrköping, distansarbete kan förekomma. Du kommer få en introduktion inför start som sker på plats.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus via email livija.bekkhus@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Trädgårdsgatan 21 (visa karta
)
602 25 NORRKÖPING
