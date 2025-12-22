Lönehandläggare
2025-12-22
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Servicecenter är en verksamhet direkt under kommundirektören och erbjuder tjänster inom HR, administration och ekonomi.
Hos oss på Lön och Pension är vi totalt 25 medarbetare, varav 17 lönehandläggare. Vi ansvarar för löner, arvoden, pensioner och försäkringar för kommunens anställda, de kommunala bolagen samt kommunalförbund. Avdelningen ansvarar även för att drift och förvaltning av PA-/lönesystemet Heroma och andra HR-system. Lön och Pension arbetar aktivt med att förenkla och effektivisera våra processer, detta genom digitala blanketter, ärendehanteringssystem, e-tjänster och en digital medarbetare.
Så här bidrar du i rollen som lönehandläggare
Som lönehandläggare kommer du att:
- Handlägga löner och arvoden samt kontrollera och följa upp lönehanteringen.
- Ge stöd till chefer och anställda i avtalsfrågor kopplat till löneområdet.
- Ge utbildning och support i självservice för lön- och arbetshantering.
- Besvara förfrågningar från olika myndigheter.
- Arbeta med pensionsunderlag och säkerställa korrekt rapportering till pensionsleverantörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning i kombination med något års erfarenhet av löneadministration eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska, samt en god digital förmåga med goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande med:
- Vidareutbildning med inriktning mot löneadministration.
- Erfarenhet av Heroma och allmänna bestämmelser.
För att trivas i rollen som lönehandläggare ser vi att du är serviceinriktad och tycker om att ge stöd och vägledning till både chefer och medarbetare. Du strukturerar ditt arbete och kan hantera många arbetsuppgifter parallellt utan att tappa fokus på kvalitet och noggrannhet. Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och hjälper dina kollegor samt bidrar till teamets gemensamma mål. Du har god förståelse för avtal och lagar inom löneområdet och säkerställer att arbetet utförs korrekt och enligt gällande bestämmelser. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Towe Emtfeldt Ersson
9658524