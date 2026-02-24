Lönecontroller till avdelningen för lön & pensionsadministration
2026-02-24
Är du noggrann och serviceinriktad med utbildning inom lön?
Lön- och pensionsadministration är en avdelning inom Shared Service Center under förvaltningen Regionservice. Vi är 23 medarbetare som tillsammans arbetar i olika team med löneadministration, pensionsadministration, systemförvaltning av lönesystemet och personalstatistik.
Vi vill ligga i framkant och jobbar därför mycket med att digitalisera och ständigt utveckla verksamheten. Fokus är att med kvalitet och bra rutiner skapa trygghet, struktur och enhetlighet inom de områden vi arbetar.
Vårt arbetssätt präglas av hög servicekänsla och professionalism med kunden i fokus.
Känner du att det här passar in på dig, är du välkommen att bli en del av vårt team!
Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med hela löneprocessen; uträkning av övertid, reseräkningar, semesterlöner, ersättning vid föräldraledighet och sjukdom. Lönecontroller lägger upp nya medarbetare som anställs inom Region Örebro län och ser till att alla underlag som kommer in till oss är korrekta så att lönen blir rätt. Du är ett stöd till chefer och medarbetare i löneadministrativa frågor och är aktiv i arbetet med att utveckla löneprocessen. Du skriver ut intyg och skickar uppgifter till försäkringskassan och skatteverket vid behov. Vi har en lönesupport per telefon som är öppen varje vardag och som ingår som en del i arbetet. Kvalitets- och utvecklingsarbete för hela avdelningen ingår också.
Övrig informationTillträde
Snarast, enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Utbildning inom löneområdet är ett krav, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av vårt personalsystem Heroma, liksom erfarenhet av Hogia då vi kör en del löner där.
Vi jobbar i ett ärendehanteringssystem, så vi ser gärna att du är van vid flera olika datasystem, utöver lönesystem.
Vi förutsätter att du har ett effektivt arbetssätt och att du hanterar både Officepaketet och Outlook väl. Du ska kunna tolka lagar och kollektivavtal för att hålla dig uppdaterad på området och ge rätt information. Vi arbetar utifrån kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).
För att trivas hos oss är det viktigt att du är en teamspelare och har ett transparent arbetssätt, liksom att du är självgående och drivande inom ditt eget ansvarsområde. Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga för att per telefon kunna förklara och berätta om löneprocessen så att medarbetare förstår sin lön.
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Att ge rätt service på ett trevligt sätt är otroligt viktigt för avdelningen. Du samarbetar gärna med andra och delar med dig av din kompetens.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, dina förmågor att samarbeta i grupp och att passa in som en spelare i våra löneteam. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Hanna Öberg, Avdelningschef 019-602 62 79
Fackliga företrädare:
Vision; Isabell Karlsson, 019-602 27 55 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
