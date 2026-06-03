Lönechef till Lönecenter V6
Capus AB / Ekonomichefsjobb / Lidköping Visa alla ekonomichefsjobb i Lidköping
2026-06-03
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping.
Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du leda och vidareutveckla Västra Skaraborgs gemensamma lönecenter? Nu söker vi en lönechef till Lönecenter V6 – en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag, hög kompetens och stora möjligheter att påverka framtidens löne- och bemanningsprocesser.
Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara samverkar under namnet V6. Inom ramen för samarbetet finns Lönecenter V6 som ansvarar för tjänster inom löneadministration, pensions- och försäkringsadministration samt systemförvaltning inom bemanning. Verksamheten levererar tjänster till de sex kommunerna samt till kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser.
Lönecentret är lokaliserat i stadshuset i Lidköping och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. En ny organisation har etablerats och införandet av ett nytt lön- och bemanningssystem är i huvudsak genomfört. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla och förankra gemensamma arbetssätt, roller och processer för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som lönechef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för din enhet. Du leder det dagliga arbetet och säkerställer, tillsammans med dina medarbetare, en korrekt, effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering för cirka 10 000 medarbetare.
Som lönechef får du en central roll i att leda verksamheten vidare från etablering och implementering till stabil drift, hög kvalitet och fortsatt utveckling. Uppdraget kombinerar ett tryggt och verksamhetsnära ledarskap med ett strategiskt ansvar för förändring, samverkan och utveckling. Du ansvarar för att verksamheten har rätt kompetens, väl fungerande processer och goda förutsättningar att leverera med hög kvalitet och service. Du tar tillvara möjligheterna i digitalisering och nya arbetssätt samt verkar för att Lönecenter V6 fortsätter att vara en professionell, effektiv och attraktiv verksamhet för både verksamhet och medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, autentisk och utvecklingsinriktad ledare med erfarenhet av kommunal lönehantering. Vi ser att du har akademisk utbildning som är relevant för uppdraget, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och är van att arbeta med utveckling av arbetssätt, kvalitet och service i en komplex verksamhet. Du har god förståelse för de krav, processer, avtal och regelverk som präglar löneområdet i kommunal verksamhet. Vidare har du mycket god administrativ förmåga, god digital kompetens och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av arbete i lön- och bemanningssystem, systemförvaltning eller utveckling av digitala arbetssätt är meriterande.
Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och närvaro och du ser delaktighet som en viktig förutsättning för engagemang, ansvarstagande och goda resultat. Som ledare är du lyhörd för verksamhetens behov, har förmåga att prioritera och skapar delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbete. Du uppmuntrar medarbetare att bidra med idéer, pröva nya lösningar och använda sin kompetens på ett sätt som stärker både verksamheten och arbetsglädjen. Du kommunicerar på ett enkelt och förtroendeskapande sätt och har lätt för att samarbeta med olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Tester kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 pia.strandh@capus.se
(mailto:pia.strandh@capus.se
) eller Linn Strandh på 079-559 10 01 eller linn.strandh@capus.se
(mailto:linn.strandh@capus.se
). Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-06-21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://lidkoping.se/
531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Lidköpings kommun Kontakt
Recruitment Consultant - Public sector
Linn Strandh linn.strandh@capus.se +46795591001 Jobbnummer
9946654