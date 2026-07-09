Lönechef till EKO Stormarknad
Retail Recruitment Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Kristianstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Kristianstad
2026-07-09
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Vill du bygga en lönefunktion som håller för tillväxt?
Om rollen
EKO växer och vi söker en trygg, nyfiken och utvecklingsdriven lönechef som vill ta nästa steg tillsammans med oss. Här får du en nyckelroll i att skapa struktur, kvalitet och effektiva processer i en verksamhet med högt tempo, starkt engagemang och korta beslutsvägar.
Ditt uppdrag
Som lönechef ansvarar du för en korrekt och effektiv löneleverans samt för att utveckla arbetssätt, systemflöden och kontroller. Du leder lönefunktionen, stöttar HR, ekonomi och chefer i verksamheten och säkerställer att våra processer inom lön, pensioner, försäkringar, bilförmån och övriga förmåner fungerar professionellt och affärsmässigt. Som lönechef rapporterar du till HR chef som ingår i företagsledningen.
Vi söker dig som
har flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete och gärna erfarenhet från personalintensiv verksamhet
är trygg i svensk lönehantering, kollektivavtal, arbetsrätt, skatt, pensioner, försäkringar och förmåner
har god systemförståelse och gärna erfarenhet av Agda, TooEasy eller liknande system
trivs med att skapa struktur, utveckla rutiner och förenkla arbetssätt
är kommunikativ, noggrann, serviceinriktad och har hög integritet
Hos oss får du
En viktig roll i ett växande bolag där du får påverka, förbättra och bygga för framtiden. På EKO möts du av starkt engagemang, entreprenörsanda och en kultur där vi värdesätter ekonomi, kundfokus, mod att utveckla och gott värdskap – både mot kunder och kollegor.
Tjänsten
Tillsvidareanställning, 100 %
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: EKO Stormarknads supportkontor i Fjälkinge, utanför Kristianstad
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
I samband med denna rekrytering samarbetar EKO med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
Välkommen till oss på EKO Stormarknad! Vi vill erbjuda dig shoppingglädje av "kända varumärken till låga priser" för dig, ditt hem och din familj. Vi är en del av stormarknadens historia från 1960-talet och entreprenörssjälen har drivit oss dit vi är idag. I över 60 år har vi varit en destination för smarta shoppare som vill handla ekonomiskt. Vi har flera planerade nyetableringar där vi bryter ny mark med vår mångåriga erfarenhet av att erbjuda ett fantastiskt koncept.
På EKO Stormarknad erbjuder vi nyheter, kända produkter och massor av inspiration. Vi är värda att besöka i årets olika säsonger – då bjuder vi dig på en upplevelse i våra butiker med tillhörande event för såväl barn som vuxna kunder.
Vi erbjuder dig ett stort utbud inriktat på blommor, leksaker, konfektyr, hud & kroppsvård samt årets alla säsonger med därtill hörande sortiment för hemmet och din fritid, såväl för ute- och innemiljöer. Vårt huvudkontor är placerat i Fjälkinge där allt startade och vi har idag 16 butiker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.
EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har över 750 anställda och har en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
291 69 FJÄLKINGE Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
9997696