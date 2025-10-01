Löneansvarig till Lagerhaus huvudkontor
Lagerhaus AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-01
Är du en erfaren lönestjärna som brinner för service och älskar ordning & reda. Då kanske det är just dig vi söker!
Vi på Lagerhaus letar nu efter en engagerad och erfaren löneansvarig till vårt huvudkontor i Göteborg - en viktig roll där du får möjlighet att göra skillnad för både medarbetare och chefer i hela vår organisation. Tjänsten är ett vikariat då vår nuvarande löneansvariga ska gå på föräldraledighet.
Som nyfiken och ambitiös löneansvarig blir du en del i vårt ekonomiteam och rapporterar till vår CFO. Du arbetar nära vår HR-chef och har regelbunden kontakt med chefer och medarbetare i organisationen. Vi ser gärna att du har förmåga att stötta och underlätta för chefer och medarbetare när det kommer till administrativa personalfrågor, tidrapportering, schemaläggning, utläggshantering m.m. Där du kommer att spela en avgörande roll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Självständigt ansvara för lönehantering för ca 350 anställda i Hogia, både kollektivanställda och tjänstemän.
- Hantera utläggsredovisning via Pleo.
- Vara support och rådgivare till chefer och medarbetare i frågor som rör lön, frånvaro, schema och personaladministration.
- Sköta pensions- och försäkringsadministration via Collectum och Fora.
- Säkerställa rapportering av skatter, deklarationer och kontrolluppgifter.
- Underhålla och vidareutveckla våra system inom lön, personal och utlägg: Hogia, TooEasy och Pleo.
- Kontakt med Försäkringskassan vid t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledigheter.
- Övriga administrativa HR-ärenden, samt stötta HR i samband med lönerevisioner och löneöversyner.
- Support till ekonomiteamet i övriga uppgifter
- Har dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med lön för både kollektiv- och tjänstemannaanställda. Meriterande om du tidigare arbetat med Detaljhandelsavtalet.
- Är van vid att arbeta i Hogia eller liknande lönesystem. Meriterande om du tidigare arbetat med TooEasy som tidsrapporteringssystem.
- Har god förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler kopplat till lön.
- Är serviceinriktad, flexibel, strukturerad och gillar att ha ordning och reda.
- Trivs med att utbilda och stötta chefer i deras personaladministrativa ansvar.
- Har god systemvana och är nyfiken på att effektivisera och förbättra processer.
VI ERBJUDER:
- En kreativ och färgglad arbetsmiljö med världens bästa arbetskollegor
- Tjänsten är på heltid, under perioden 2025-12-01-2026-08-31, start kan ske tidigare enligt överenskommelse.
- Placering: Huvudkontor som ligger i Almedal, Göteborg.
- Möjlighet till att arbeta hemifrån
- Individuell lönesättning
- Förtroendearbetstid med 30 dagars semesterrätt
- Personalrabatt och friskvårdsbidrag
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta vår CFO Emma Skåpe Emma.skape@lagerhaus.se
Urval sker löpande då vi gärna ser att en överlämning hinns med innan vår nuvarande löneansvarig går på föräldraledighet.Varmt välkommen med din ansökan!
Lagerhaus erbjuder
inspirerande, prisvärda och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer.
Genom våra ledord "We create Happy Moments" vill Lagerhaus med vårt
sortiment bidra till ökad glädje i livets alla ögonblick.
Den första butiken
öppnades i Göteborg 1996 och idag drivs över 50 butiker i Sverige och Norge
samt nordisk e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg och majoritetsägare är
Goodfellows och Familjen Yngvesson. Ersättning
