Löneansvarig med ekonomikompetens till Elmo Sweden
Human & Executive Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Svenljunga Visa alla ekonomiassistentjobb i Svenljunga
2025-10-08
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human & Executive Sweden AB i Svenljunga
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Enligt många är läder det mest mångsidiga av alla tillgängliga naturmaterial. Sedan grundandet av Elmo 1931 har företaget vuxit till att bli en ledande tillverkare av exklusivt läder till möbel- och fordonsindustrin och ingår i Rino Mastrotto Group SpA. Sedan slutet av 80-talet har Elmo drivit garveriindustrin mot vattenbaserade finishsystem och banat väg för vattenrening i sitt eget biologiska vattenreningsverk. Elmo utvecklar, producerar, marknadsför och säljer läder över hela världen, med ca 95 % av försäljningen utanför Sverige. Elmos huvudkontor ligger i Svenljunga med produktion, produktutveckling och försäljning. Försäljningskontor finns också i USA. Läs mer: www.elmoleather.com
Vill du ta helhetsansvar för löneprocessen och samtidigt arbeta nära ekonomifunktionen i en roll där precision möter utveckling?
Arbetsuppgifter och mål
Som Löneansvarig med ekonomikompetens har du en bred och utvecklande roll. Här får du möjlighet att kombinera specialistkunskap inom lön med arbete inom ekonomi och analys. Du blir den som tar ett helhetsgrepp om löneprocessen och samtidigt en självklar del av ekonomiavdelningen, där din kompetens bidrar till helheten.
I rollen ansvarar du för hela kedjan inom löneadministrationen, från inrapportering till utbetalning och kontroll och du säkerställer att allt hanteras korrekt i enlighet med lagar och kollektivavtal. Du arbetar med företagets system, bland annat Agda PS och Visma Expense och har en viktig uppgift i att rapportera till myndigheter. Eftersom tjänsten är nära knuten till redovisningen får du även bidra med underlag till månads- och årsbokslut, analysera lönerelaterade poster, identifiera avvikelser och trender samt ta fram rapporter och underlag för ledning och ekonomiavdelning. Genom ditt engagemang och din erfarenhet bidrar du också till att utveckla och effektivisera rutiner och processer, både inom lön och ekonomi. Du rapporterar till Ekonomichef och placering är i Svenljunga.
Din Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av löneadministration, gärna som löneansvarig, och som har god förståelse för sambandet mellan lön och redovisning. Din främsta styrka är goda kunskaper inom löneprocessens olika steg och djup förståelse för relevanta lagar, avtal och regelverk som styr lönehanteringen. Vi ser att du har förmågan att arbeta strukturerat med processer, rutiner och kontroller för att säkerställa kvalitet, efterlevnad och effektivitet i löneprocessen.
Om du redan har arbetat i Agda PS är det en stor fördel, men vi välkomnar också dig som har erfarenhet av andra lönesystem. Du har goda kunskaper i Excel och det är meriterande om du har arbetat i Visma Expense. Utöver din noggrannhet och administrativa förmåga har du även en analytisk sida som gör att du kan tolka siffror och presentera resultat på ett tydligt sätt. Du är van att arbeta självständigt, ta ansvar och driva processer framåt. Med en kommunikativ förmåga på svenska och gärna även engelska skapar du goda samarbeten internt och externt.
Hos Elmo Sweden AB får du en central roll i ett engagerat team där din kunskap är avgörande för både precision och utveckling. Vi ser gärna att du arbetar heltid och långsiktigt med oss, men är öppna för att diskutera andra lösningar om det passar bättre för rätt person.Publiceringsdatum2025-10-08Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Elmo Sweden med Human & Executive. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att maila till info@humanandexecutive.se
. Intervjuer kommer att göras löpande.
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2025 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human & Executive Sweden AB
(org.nr 559167-4501) Kontakt
Millnet Administratör 013-4704019 Jobbnummer
9547787