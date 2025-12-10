Löneadministratörer till Stockholms stad
2025-12-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet Lön och Pension ansvarar för stadens löneadministration och ger service till stadens förvaltningar, medarbetare och förtroendevalda.
Idag är vi cirka 60 anställda, organiserade i tre löneenheter. Inom verksamhetsområdet arbetar även stadens pensionshandläggare. Kundfokus och service är centrala delar i vår verksamhet. Med ett starkt medarbetarengagemang strävar vi efter att ständigt förbättra våra rutiner och arbetssätt.
"Hej, vi är tre enhetschefer på lön som heter Christina Eliasson, Victoria Piri och Tomas Bergström och det är någon av oss som är din blivande chef.
För oss är det viktigt att vara en empatisk och rättvis ledare som tror på delaktighet och tillit. Vi vill tillsammans skapa en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig trygga, sedda och har möjlighet att påverka sin vardag. Vårt ledarskap präglas av öppenhet, omtanke och en genuin vilja att se medarbetare växa i sina roller. Hos oss får du frihet under ansvar och ett nära stöd när du behöver det."
Nu söker vi dig som lockas av att arbeta med löneadministration hos en av Sveriges största arbetsgivare!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och ett positivt arbetsklimat som präglas av öppenhet. Utöver det har vi goda anställningsförmåner som till exempel:
kompetensutveckling
friskvårdsbidrag á 3000 kr/år
flextid
vinter- samt sommararbetstid
semesterväxling
förmånlig tjänstepension
subventionerad massage
möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet/verksamheten tillåter.
Vi sitter i aktivitetsbaserat landskap i moderna lokaler nära Globens t-bana, shoppingcenter och Slakthusområdets utbud av restauranger.
Din roll
Som löneadministratör hos oss har du en viktig roll - du är med och ser till att omkring 56 000 medarbetare i Stockholms stad får rätt lön varje månad. Du tillhör en av tre löneenheter och ingår i en grupp om cirka 20 medarbetare. Ni ansvarar för olika förvaltningars löner och arbetar i stadens egna lönesystem. En stor del av arbetet innebär manuell registrering av anställningar, avvikelserapportering, kontroller och återkoppling till stadens chefer. Arbetet följer tydliga rutiner och genom metoden daglig styrning samarbetar och fördelar vi arbetet så att stadens medarbetare får rätt lön i rätt tid. Vårt strukturerade arbetssätt bidrar till en sund och god arbetsmiljö.
Våra kunder och service har ett starkt fokus hos oss och du besvarar frågor, ger information och stöd både i vår telefonisupport och via ärendehanteringssystem. Vår telefonisupport bemannas under kontorstid utifrån schema. Du blir coachad i hur vi bemöter kunderna på bästa sätt för att uppnå hög kundnöjdhet. I uppdraget ingår också att internutbilda samt handleda kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
yrkeshögskoleexamen (alternativt tar examen i vt-2026) som lönespecialist eller löneekonom alternativt är du auktoriserad lönekonsult
erfarenhet av att arbeta i en IT-miljö med vana att arbeta i flera program samtidigt
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta inom löneområdet
erfarenhet av support där du besvarat frågor via telefon och e-post
erfarenhet av arbete inom löneområdet från det kommunala avtalsområdet och/eller från en större organisation.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Du trivs med att ge god service och uppskattar att samarbeta med andra. Arbetet präglas av periodvis högt tempo och varierande arbetsuppgifter, vilket ställer krav på god koncentrationsförmåga, struktur samt förmåga att hantera flera ärenden parallellt. Du arbetar noggrant och lägger märke till detaljer och sådant som inte stämmer.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
I denna rekrytering kommer det ingå tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
