Löneadministratörer till myndighet i Norrköping
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2026-06-03
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Är du löneadministratör med minst 3 års erfarenhet? Vill du göra skillnad och arbeta på en samhällsviktig myndighet? Då har vi en fantastisk möjlighet för dig! Just nu söker vi efter två löneadministratörer till en myndighet i Norrköping.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter två löneadministratörer till en myndighet i Norrköping.
Som löneadministratör hos myndigheten kommer du att bland annat ansvara för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av löneadministrationen för samtliga medarbetare. Tillsammans med dina kollegor inom lön administrerar du löneutbetalningar, rapportering samt stöd till medarbetare. Även arbete med hantera lönerelaterade ärenden som utlägg, förskott och systemadministration ingår. Du blir en viktig del i myndighetens arbete och fortsatta utveckling.
Till denna roll söker vi dig som är noggrann, självgående och lösningsorienterad. Du är trygg i dig själv och kan ta egna initiativ. Vidare ser vi att du har lätt för att samarbeta med andra och arbetar strukturerat.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
bearbeta och kontrollera löneunderlag
ta fram lönelistor
ta fram rapporter och statistik
redovisa skatter och arbetsgivaravgifter
sammanställa tid- och frånvarorapporter
svara på frågor från anställda (exempelvis om lön och semesterledighet)
göra beräkningar och rättningar
daglig styrning och arbetsledning av verksamheten.
Krav för tjänsten
YH-utbildning eller liknande inom lön
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper i lönesystem
Goda kunskaper i ekonomisystem
Goda kunskaper om kollektivavtal
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Kunna lämna en referens på tidigare uppdrag (inom 5 år).
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av lönesystemet Personec P
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid under perioden 17 augusti och pågår i ca 1 år, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Norrköping, viss möjlighet till distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-06-17.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Myndighet 1 (visa karta
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111 11 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndighet Jobbnummer
9946315