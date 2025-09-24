Löneadministratörer till kommande uppdrag
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jurek söker löneadministratörer till kommande uppdrag till kunder inom olika sektorer och branscher! Har du kanske en utbildning inom lön, erfarenhet av lönearbete och är tillgänglig för ett uppdrag med start i närtid?
Dina arbetsuppgifter
Vi söker löneadministratörer för både kortare och längre tidsbegränsade uppdrag framöver. Din huvudsakliga uppgift som löneadministratör kan bland annat innebära att:
* bearbeta och kontrollera löneunderlag
* ta fram lönelistor, ta fram rapporter och statistik
* redovisa skatter och arbetsgivaravgifter
* sammanställa tid- och frånvarorapporter
* svara på frågor från anställda (exempelvis om lön och semesterledighet).
* arbete med hela lönehanteringen fram till lönekörningen (exempelvis reseräkningar, rättelser, körjournaler, olika ledigheter, förmåner, intyg och kontroller).
Vem är du?
Vi söker dig som har några av följande kvalifikationer:
* gymnasium eller likvärdig utbildning
* något år till flera års erfarenhet som löneadministratör/konsult
* goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* kunskaper i lönesystem och ekonomisystem
* kunskap om kollektivavtal
* kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Vi har upphandlat avtal med Kammarkollegiet som avser bemanning inom tjänstemannasektorn, och vi har även återkommande rekryteringsuppdrag för tjänster i kommuner och kommunala bolag, som ingår i SKL (Sveriges kommuner och Landsting).
