Löneadministratörer till ICA Butikslön
2025-12-30
Publiceringsdatum2025-12-30
Dina arbetsuppgifter
Studerar du till lönekonsult och söker extraarbete under terminerna? Vi kommer under januari månad att anställa lönestudenter som kan jobba genom randstads studentpool till ICA Butikslön. Till denna tjänst söker vi studenter för extraarbete ungefär 1-2 dagar i veckan. Enligt vårt kollektivavtal är det därför viktigt att du som söker kan visa intyg på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier) med en omfattning på minst 50 %. Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till lönekonsult och vill arbeta ca 1-2 dagar i veckan parallellt med dina studier. Som person är du prestigelös, självgående och trivs med att stötta teamet där det behövs för dagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Registrering av löneunderlag.
Bearbetning av lönefiler.
Löpande administrativa uppgifter inom lönehantering.
Det här är en möjlighet för dig att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du blir en del av ett sammansvetsat team hos ICA Butikslön där du får en trygg och lärorik start på din karriär inom lön!
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kommer att variera inom lönehantering.Kvalifikationer
