Löneadministratör till vår kund i Hofors
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-10-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du noggrann, strukturerad och har tidigare arbetslivserfarenhet av löneadministration? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund och arbetsplatsen ligger i Hofors och du kommer bli en viktig medarbetare i deras fortsatta tillväxtresa framåt. Under rekryteringsprocessen kommer du få ta del av mer information om företaget. Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag via oss på Academic Work. Det finns goda möjligheter att bli internt anställd hos kunden förutsatt att samarbetet mellan alla parter fungerar bra.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent kommer du främst arbeta med lön men ditt arbete kommer också innefatta:
• Löpande redovisning
• Hantering av leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar
• Ansvara för lönehantering och utbetalningar
• Kontaktperson för administrativa system (Rillion och Garp)
• Tidredovisning till ekonomisystemet - attesterade tidrapporter från personalansvarig
• Fakturering och hantering av moms
• Projektsammanställningar tillsammans med projektledare
• Delta i arbetet med månadsavstämning med efterföljande rapport till VD
• Delta i arbetet med årsbokslut och årsredovisning
• Delta i arbetet med budget
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av löneadministration (och gärna erfarenhet av övrigt ekonomiarbete som är liknande det i arbetsbeskrivningen)
• Har relevant yrkes- eller högskoleutbildning inom ekonomi/lön
• Har god system- och datavana
• God kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ekonomisystem som Rillion och Garp
• Vana av att arbeta med månads- och årsbokslut
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Under rekryteringsprocessen får du ta del av vilket företag det gäller. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9574353