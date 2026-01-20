Löneadministratör till välkänt bolag i Karlstad
Är du en duktig löneadministratör och tillgänglig för uppdrag med start i början av februari? Vår kund i Karlstad behöver förstärka löneteamet fram till september 2026!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Du arbetar med löner, avvikelserapportering, reseräkningar, olika kontroller av lön och bevakning av sjuk- eller annan frånvaro. Du har kontakt med bl a myndigheter, chefer och medarbetare.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom lön och har några års erfarenhet av arbete med lön eller motsvarande arbetslivserfarenhet. En merit är om du har arbetat med HR-plus 8.Dina personliga egenskaper
Som person har du en hög servicekänsla och ett konsultativt arbetssätt. Du har ett stort intresse av lönerelaterade frågor och du är strukturerad och noggrann. Vidare är du positiv, social och kommunikativ då rollen har många kontakter inom organisationen.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
