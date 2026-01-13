Löneadministratör till Sydnärkes lönenämnd
En av våra medarbetare går nu vidare till nya utmaningar och vi söker efter en ersättare, är det dig vi söker?
Tjänsten som löneadministratör innebär att du självständigt och i team arbetar inom alla kommunalt förkommande avtal och löneområden.
Du kommer att arbeta mot flera av kommunerna som ingår i lönenämnden, där samtliga kommuner arbetar i Personec P och Time care.
Som löneadministratör arbetar du med både digitala och manuella underlag.
I rollen ingår även att utbilda och stödja chefer och medarbetare i förekommande löne- och avtalsfrågor.
Du arbetar också med rapporter och intyg till olika myndigheter som Försäkringskassan samt arbetsgivartjänsten för arbetsgivarintyg.
Som en del av tjänsten ingår uppdrag att delta i lönenämndens digitaliseringsarbete. Målet är att minska manuella underlag samt skapa webbaserade utbildningar för chefer och medarbetare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete och tillsammans med ett kompetent och engagerat team bestående av löneadministratörer, systemförvaltare och pensionshandläggare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har löneadministrativ utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från löneadministrativt arbete inom kommun/region. Du ska känna till de arbetsrättsliga delar som styr anställningens villkor. Det är meriterande om du har kunskap i Personec P samt erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg som skapar webbaserade utbildningar.
Du gillar att arbeta självständigt inom vissa givna ramar, du är strukturerad och noggrann. Din servicekänsla är hög och din samarbetsförmåga och anpassningsförmåga är god. Du har även god kommunikativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Lönechef
Lone Atterstig 019-58 8318
Lönechef
Lone Atterstig 019-58 8318 Jobbnummer
