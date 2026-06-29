Löneadministratör till Oskarshamn!
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Oskarshamn Visa alla ekonomiassistentjobb i Oskarshamn
2026-06-29
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Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i löneprocessen och samtidigt är ett viktigt stöd till organisationen? Nu söker vi en erfaren löneadministratör till en större internationell verksamhet i Oskarshamn.
Om rollen
Som löneadministratör får du ett helhetsansvar för löneprocessen och arbetar nära både HR, chefer och medarbetare. Rollen är bred och kombinerar löneadministration med HR-relaterade arbetsuppgifter i en dynamisk och verksamhetsnära miljö.
Du blir en viktig del i att säkerställa att lönehanteringen sker korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Ansvara för hela löneprocessen - från insamling av underlag till färdig lönekörning
Säkerställa kvalitet och korrekthet i löneunderlag och utbetalningar
Hantera och följa upp tidrapportering
Ta fram rapporter och statistik kopplat till lön
Stötta chefer och medarbetare i frågor kring lön, system och rutiner
Säkerställa efterlevnad av lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer
Delta i förbättringsarbete kring processer och system
Bidra i HR-administration kopplad till medarbetarlivscykelnProfil
Vi söker dig som är trygg i hela löneprocessen och trivs i en roll med många kontaktytor.
Vi tror att du har:
Minst 2-3 års erfarenhet av löneadministration
God kunskap om svenska lagar, regler och kollektivavtal inom lön
Erfarenhet av lönesystem och tidrapporteringssystem
Eftergymnasial utbildning inom lön, HR eller ekonomi (meriterande)
Som person är du:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad och kommunikativ
Självständig men trivs i samarbete med andra
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en stor och stabil organisation
Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
En arbetsmiljö med högt tempo och god sammanhållning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Köpmansgatan 5 (visa karta
)
572 30 OSKARSHAMN Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Felicia Ahlin Felicia.Ahlin@manpower.se Jobbnummer
9983295