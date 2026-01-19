Löneadministratör till Öckerö kommun
Öckerö kommun / Administratörsjobb / Öckerö Visa alla administratörsjobb i Öckerö
2026-01-19
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
HR-enheten ligger under avdelningen juridik, HR och kommunikation. HR-enhetens uppdrag är att stödja kommunens chefer i arbetsgivarfrågor och skapa rätt förutsättningar för att de ska känna sig trygga i sin roll som ledare. Vi ger verksamheterna verktyg, stöd och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för Öckerö kommun att nå sina mål och sin vision.
Vår enhet är placerad i kommunhuset och genomsyras av en god stämning, där vi samarbetar och umgås över avdelningsgränserna.
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en engagerad löneadministratör som gillar att skapa relationer och bidra till hög service för våra chefer och medarbetare. Som löneadministratör hos oss i Öckerö kommun erbjuder vi dig ett självständigt och stimulerande arbete.
Här ansvarar du för den direkta lönehanteringen inom ditt ansvarsområde, inklusive löpande löneadministration, avtalstolkning, kvalitetssäkring, beräkningar, upprätta intyg kopplat till myndigheter. All rapportering sker i lönesystemet Personec.I rollen har du ett nära samarbete med chefer och administratörer inom våra verksamheter och tillsammans med dina kollegor på HR bidrar du till att upprätthålla en hög servicenivå gentemot kommunens alla verksamheter.Du ingår i vårt HR-team som består av två löneadministratörer, en systemförvaltare, en processledare HR, två HR-specialister samt avdelningschef. Vi har ett gott samarbete i gruppen och delar gärna med oss av kunskap och erfarenhetPubliceringsdatum2026-01-19Bakgrund
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning mot lön eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av löneadministrativt arbete. Vi ser mycket positivt på om du har erfarenhet av att arbeta inom kommunal verksamhet samt erfarenhet av personalsystemet Personec. Som person är du engagerad och tycker om att bygga relationer och jobba nära verksamheterna. Du har förmåga att arbeta konsultativt och skapa struktur i en händelserik miljö. Du är lösningsorienterad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du är prestigelös och värdesätter vikten av samarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva egna frågor. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att kommunens verksamheter fungerar smidigt.Vi värdesätter ett gott samarbete och lägger därmed stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Läs mer om Öckerö kommun som arbetsgivare på Jobba med oss | Öckerö (https://www.ockero.se/jobba-med-oss)
Samt vilka förmåner som finns på Dina förmåner hos oss | Öckerö (https://www.ockero.se/jobba-med-oss/dina-formaner-hos-oss#h-Flexibelarbetstid) Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Kontakt
Processledare HR
Anna Foss anna.foss@ockero.se 031976212 Jobbnummer
9693055