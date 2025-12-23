Löneadministratör Till Nordiska Motor
2025-12-23
Är du en erfaren och noggrann löneadministratör som trivs med ansvar, struktur och utveckling? Vill du arbeta i en organisation där människor, kvalitet och långsiktighet står i fokus? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Nordiska Motor söker nu en Löneadministratör som vill ta ett helhetsansvar för löneprocessen och samtidigt bidra till att utveckla arbetssätt, rutiner och kultur i en växande koncern inom fordonsbranschen.
Hos oss blir du en viktig del av HR- och ekonomifunktionen - i en verksamhet som kombinerar stabilitet och tradition med framtidstro och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och som känner dig trygg i att arbeta självständigt med hela löneflödet. Du är strukturerad, analytisk och har ett öga för detaljer - men också kommunikativ och serviceinriktad.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa ordning och bidra med både kompetens och engagemang.
Vi tror att du:
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Har ett lösningsorienterat arbetssätt
• Är kommunikativ, lyhörd och pedagogisk
• Har erfarenhet av lönesystem och kollektivavtal (systemvana är meriterande)
• Har en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar och god kultur
Din vardag
I rollen som Löneadministratör ansvarar du för att våra medarbetare får korrekt och punktlig lön - varje månad. Du arbetar nära HR, ekonomi och chefer i organisationen och är en naturlig kontaktpunkt i lönerelaterade frågor.
Rollen passar dig som är trygg i ditt kunnande, uppskattar ordning och struktur, och samtidigt har ett intresse för förbättringar och samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Helhetsansvar för löneprocessen - från insamling av underlag till utbetalning
• Säkerställa korrekt hantering av löner, förmåner, avdrag, skatter och rapportering
• Vara stöd och kontaktperson för medarbetare i frågor kring lön, semester, frånvaro och ersättningar
• Arbeta med olika anställningsformer och kollektivavtal
• Samverka med HR, ekonomi och chefer för att säkerställa kvalitet och effektivitet
• Delta i och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom lön och närliggande HR-processer
• Jobba i Agda som lönesystem
Varför Nordiska Motor?
Nordiska Motor är en dynamisk koncern med flera starka varumärken inom bilbranschen. Vi värdesätter våra medarbetare högt och tror på tydliga strukturer, samarbete och långsiktighet.
Hos oss får du:
• En ansvarsfull och utvecklande roll med stor tillit
• Möjlighet att påverka och utveckla processer och arbetssätt
• Ett nära samarbete i ett engagerat och kompetent team
• En arbetsmiljö där kvalitet, respekt och kultur är viktiga
• Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Vill du veta mer?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Nordiska Motor med Nexer Recruit. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46703020273 för mer information, då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-01-13.Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nordiska Motor
Nordiska Motor är en av Sveriges ledande fordonskoncerner med verksamhet inom bilförsäljning, service och verkstad. Koncernen representerar flera starka varumärken, Toyota, Lexus, Kia och Mercedes-Benz.
Med huvudkontor i Mariestad och verksamhet på flera orter arbetar vi med både nya och begagnade bilar, auktoriserad verkstad samt skade- och plåtreparationer. Vår ambition är att kombinera erfarenhet och tradition med innovation och modern teknik - och att skapa en arbetsplats där engagemang, trygghet och glädje står i centrum. Så ansöker du
