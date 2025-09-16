Löneadministratör till konsultuppdrag med start omgående
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om Företaget
Uppdraget är på ett av världens största globala leverantörer av transport- och logistiktjänster. Med kontor och anläggningar på sex kontinenter, tillhandahåller dom logistiklösningar för tusentals företag dagligen.
Om Uppdraget
Som löneadministratör på detta uppdrag har du en betydelsefull roll i att säkerställa kvaliteten i löneprocessen. Förutom att jobba med löner från anställning till avslut medverkar du dessutom aktivt i att digitalisera rutiner, processer och skapa manualer kring personaladministration. Du har mycket kontakt med chefer och medarbetare runt om i landet och du kommer att hantera lön för både kollektivanställda och tjänstemän.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;
• Operativt arbete med hela löneprocessen
• Rapportering internt till ekonomi
• Rapportering externt till myndigheter som t ex Skatteverket, SCB och Kronofogden
• Hantering av årsskifte och semesterårsskifte i lönesystem och filöverföring till bank
• Stödja chefer/medarbetare i kollektivavtalsfrågor gällande lön/ersättning
• Systemadministration i HR System
• Arbete med effektivisering av löneprocessen
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid och uthyrd som konsult till till uppdragsföretaget.
Om dig
För att trivas i uppdraget som löneadministratör är du noggrann, teamorienterad och har lätt för att samarbeta med och ge support till dina kollegor. Du har en positiv inställning och kan hantera en ibland hög och ojämn arbetsbelastning utan att tumma på kvaliteten. Du har ett stort tålamod och en stor vilja att driva saker framåt, vilket innebär att du tar ägandeskap över ditt arbete och driver det med en hög grad av självständighet.
Utöver detta krävs följande för att vara aktuell för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Ett par års erfarenhet av kvalificerat lönearbete och kompetens inom hela löneprocessen
• Erfarenhet av att arbeta med tolkning av kollektivavtal
• Erfarenhet av att arbeta på ett systemorienterat sätt med löneprocessen och kunskaper inom filöverföring
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Göteborg
Arbetstider: Heltid, Kontorstider 08:00-16:45
Lön: Enligt överenskommelse
I rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroll genomföras på slutkandidat
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Lönespecialist, Löneadministratör, Lönekonsult, Lön, HR, Ekonomi, Agda, Göteborg, heltid, konsultuppdrag
