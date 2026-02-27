Löneadministratör till etablerat företag
2026-02-27
Är du redo att ta nästa steg i karriären i en bred och utvecklande roll inom lön? Här får du arbeta självständigt med helheten i löneprocessen samtidigt som du fortsätter bygga din kompetens i ett expansivt och nytänkande bolag. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
I rollen som löneadministratör arbetar du med lönehantering för externa kundföretag i olika branscher och bolagsstorlekar. Du ansvarar för hela löneprocessen, från insamling och kvalitetssäkring av löneunderlag till lönekörning, rapportering, statistik, kontrolluppgifter och semesterårsskiften. Du har en rådgivande roll gentemot dina kunder och säkerställer att leveransen håller hög kvalitet samt följer aktuella lagar och regelverk.
Företaget du kommer att arbeta på präglas av korta beslutsvägar, kunskapsdelning och ett stort engagemang. Här uppmuntras initiativ och idéer kring hur arbetssätt och service kan utvecklas för att skapa ännu större värde för kunderna. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor i teamet.
Du erbjuds
• En bred och utvecklande roll inom lön
• En trygg anställning med bra förmåner
• Vara en del av ett sammansvetsat och engagerat team
Dina arbetsuppgifter
• Samla in och hantera löneunderlag
• Genomföra lönekörningar
• Ha löpande kunddialog och agera rådgivande i lönerelaterade frågor
• Ta fram rapporter och statistik
• Ansvara för kontrolluppgifter och semesterårsskiften
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom lön alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har tidigare erfarenhet av löneadministration och känner dig trygg i större lönekörningar
• Är obehindrad i svenska och har goda kunskaper i engelska då det krävs i det dagliga arbetet
• Trivs i en roll med ansvar och kundkontakt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lönesystemet Agda PS
• Goda kunskaper i Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
