Löneadministratör till Enerco Group AB!
Är du noggrann, systematisk och har ett starkt intresse för siffror? Vill du var en del av ett kompetent och prestigelöst team hos en av regionens viktigaste industripartners? Vår kund Enerco Group AB i Hofors söker en serviceinriktad löneadministratör som kan börja omgående! Se till att söka redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vår kund Enerco Group är en heltäckande partner inom teknik- och underhållstjänster för den svenska industrin. Med expertis inom allt från mekaniskt underhåll till tekniska lösningar hjälper de sina kunder att säkra en effektiv produktion över hela landet. Enerco präglas av en platt organisation och en prestigelös kultur där samarbete står i centrum och beslutsvägarna är korta. De har cirka 950 anställda fördelade över 13 bolag. De hanterar lön för över 1000 medarbetare i en komplex miljö med flera kollektivavtal.
Nu vill de välkomna dig som ska arbeta som löneadministratör på huvudkontoret i Hofors. I din roll säkerställer du att löneprocessen hanteras korrekt för koncernens bolag och fungerar som en viktig länk mellan medarbetare, HR och ekonomi. För att trivas i rollen ser vi att du motiveras av ordning och reda och drivs av att ge professionell service till organisationen.
Uppdraget är tidsbegränsat och förväntas pågå från maj till och med slutet av augusti.Dina arbetsuppgifter
Som löneadministratör hos Enerco har du en viktig funktion i att säkerställa att koncernens medarbetare får rätt lön i rätt tid. Arbetet är varierat och innefattar både digitala processer och manuell hantering.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Hantera hela löneprocessen, från insamling av tidsunderlag och beräkning av ersättningar till utbetalning av slutlöner
Ansvara för löpande administration såsom rapportering av fackavgifter, pensioner, utlägg och bokföringsunderlag
Fungera som support och svara på frågor rörande löner, tidrapportering och systemhantering via både telefon och mail
Arbeta nära HR och ekonomi för att säkerställa att lagar och riktlinjer för gällande kollektivavtal följs
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, HR eller liknande, gärna med inriktning mot lönehantering
Har erfarenhet av löneadministration och grundläggande kunskaper om lagar och kollektivavtal
Har god systemvana och känner dig trygg i Excel och Office-paketet
Är flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av lönesystemet SD Worx
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Respektfull
Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kommer ett utdrag ur belastningsregistret att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KU401Y". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
