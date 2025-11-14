Löneadministratör, Tidsbegränsad anställning
2025-11-14
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen, samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Löneenheten är en del av HR- och löneavdelningen och ansvarar för lönehanteringen för både Mjölby kommun och Vadstena kommun. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och engagerat team som värnar om varandra.
Brinner du precis som vi för lön - och vill bli en del av ett team där kvalitet och utveckling står i fokus?Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som löneadministratör kommer du i huvudsak att arbeta med:
* Support och vägledning till verksamheterna i löne- och systemfrågor.
* Hantera anställningar och intygsbeställningar.
* Kontrollera och säkerställa korrekta löneuppgifter.
* Stötta och avlasta kollegor i det dagliga lönearbetet.
Hos oss planerar du ditt arbete självständigt inom givna ramar och med stöd av rutiner, riktlinjer och ett engagerat team runt dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en YH-utbildning till lönespecialist eller motsvarande. Erfarenhet av arbete med lön, gärna inom offentlig verksamhet, är meriterande. Har du inte lång erfarenhet ännu? Det gör inget vi värdesätter ditt driv, din nyfikenhet och din vilja att lära.
Som person är du noggrann, strukturerad och har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du förstår vikten av detaljer men har också förmåga att se helheten.
Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, är prestigelös och bidrar till en positiv och stödjande arbetsmiljö. Du har hög servicekänsla och ett professionellt bemötande i kontakten med andra.
Du har lätt för att lära dig nya system och trivs i en verksamhet som utvecklas i takt med digitalisering och nya arbetssätt. Du motiveras av att bidra till förbättringar och effektivare processer.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Enligt avtal.
