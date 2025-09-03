Löneadministratör sökes till Arvika
2025-09-03
Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Industrisupport är ett engagerat och lokalt förankrat bemannings- och rekryteringsföretag med hjärtat i Värmland och Närke. Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt person med rätt arbetsplats inom industri, logistik och teknik. Vi söker dig som är tillgänglig för ett längre vikariat från början av Q4. Varmt välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
Som löneadministratör hos oss får du en central roll i att hålla verksamheten smidig och välorganiserad. Du arbetar med att ta fram personaldokument, hantera tidrapporter och löneunderlag samt bidra i det löpande arbetet med löneekonomi. Du har också ansvar för inkommande och utgående post samt andra administrativa uppgifter som får vardagen att fungera. Det är en varierad roll där du får kombinera struktur, service och noggrannhet - och där din insats verkligen gör skillnad.Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer, gillar att ha ordning och reda, och tycker om att ge service - både internt och externt. Du är van att hantera flera uppgifter parallellt och har lätt för att prioritera.
Skallkrav:
• Erfarenhet av administrativt arbete, inom personal/HR eller ekonomi
• God datorvana och erfarenhet av Officepaketet, särskilt Excel och Word
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Börkrav:
• Erfarenhet av att arbeta med löner, tidrapporter eller avtalshantering
• Erfarenhet av affärs- eller lönesystem (t.ex. Visma, Fortnox, Hogia eller liknande)
• Erfarenhet från bemannings- eller konsultbranschen är meriterande
• God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Många gånger kan ett uppdrag leda till fast anställning hos kunden. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv i din ansökan. Detta har med GDPR att göra. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2848".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556573-7482)
För detta jobb krävs körkort.
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com Jobbnummer
