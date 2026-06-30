Löneadministratör sökes!
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Norrköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrköping
2026-06-30
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Har du erfarenhet av löneadministration och god kunskap om kollektivavtal? Nu finns möjligheten att kliva in i ett långsiktigt uppdrag på två år hos en samhällsviktig myndighet i Norrköping – med goda möjligheter till förlängning. Trivs du i en roll där noggrannhet, systemvana och service går hand i hand, samtidigt som du vill bidra till en verksamhet med stor betydelse för samhället? Har du dessutom arbetat i Personec P tidigare får du en extra fördel i rollen.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en löneadministratör till vår kund, en myndighet som ansvarar för infrastruktur, samordning och operativ verksamhet kopplad till samhällsviktiga funktioner. Tjänsten är placerad på kundens kontor i Norrköping. Första månaden behöver du vara på plats 100 %, sedan kommer möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan om arbetet tillåter.Arbetsuppgifter
Som löneadministratör ansvarar du för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av löneadministrationen för samtliga medarbetare. Du arbetar nära kollegorna på lönekontoret för att administrera löneutbetalningar, rapportering och support till medarbetare. I din roll ingår att hantera lönerelaterade ärenden, utlägg, förskott och systemadministration. Tillsammans med kollegorna på lönekontoret supporterar du myndigheten i frågor relaterade till lön och andra ersättningar. Uppdraget omfattar arbete med hela lönehanteringen fram till lönekörningen (exempelvis reseräkningar, rättelser, körjournaler, olika ledigheter, förmåner, intyg och kontroller).
I denna tjänst kan nedan (men inte uteslutande) arbetsuppgifter förekomma;
bearbeta och kontrollera löneunderlag
ta fram lönelistor
ta fram rapporter och statistik
redovisa skatter och arbetsgivaravgifter
sammanställa tid- och frånvarorapporter
svara på frågor från anställda (exempelvis om lön och semesterledighet)
göra beräkningar och rättningar
daglig styrning och arbetsledning av verksamheten
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och effektivt arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Låter detta som ett uppdrag för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Kvalifikationer (nedan krav måste uppfyllas samt framgå tydligt i CV):
YH-utbildning eller liknande inom lön
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper i lönesystem
Goda kunskaper i ekonomisystem
Goda kunskaper om kollektivavtal
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Meriterande:
Minst sex (6) månaders erfarenhet av lönesystemet Personec PTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i två år. Preliminär beräknad starttid för uppdragen är 2026-10-01. Uppdrag kan inte påbörjas innan registerkontroller är godkända.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35913 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9985330