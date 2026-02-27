Löneadministratör med intresse för HR-frågor
2026-02-27
Vi söker dig som vill jobba som löneadministratör med intresse för HR-relaterade frågor. Är du dessutom serviceinriktad, har hög integritet och förmågan att självständigt och strukturerat driva projekt och ärenden? Sectra fortsätter att växa och nu behöver vi bli en till i personalavdelningen.
Sectra bidrar till ett säkrare och friskare samhälle genom att öka effektiviteten i sjukvården och stärka stabiliteten i samhällskritiska funktioner. Vi jobbar på marknader och med kunder där förtroende är en avgörande framgångsfaktor. Kundnöjdhet och kvalitet är vår högsta prioritet. Vårt sätt att skapa framgång är en stark företagskultur som fokuserar på kundnytta och medarbetare som brinner för att göra skillnad. Sectra är ett svenskt bolag med tusentals kunder världen över och dotterbolag i 14 länder utanför Sverige. På våra kontor i Stockholm, Örebro och Linköping jobbar ungefär 700 personer.
Personalavdelningen ansvarar för hela löneprocessen för samtliga svenska bolag i koncernen, samt bidrar till att göra Sectra till en av Sveriges bästa arbetsgivare genom att vara behjälplig för chefer och anställda i frågor kopplat till löner, arbetsrätt, avtal, förmåner och global mobility. I en växande organisation som Sectra handlar detta arbete både om att utveckla och implementera system och processer som ökar effektivitet och kvalitet i den grundläggande servicen till personalen och om att i större omfattning kunna agera stöd för chefer i olika frågor.
På Sectra prioriterar vi alltid attityd och förmåga när vi rekryterar. Vi brukar säga "Hire for attitude and ability. Train for skill." Det betyder att vem du är och din potential är mycket viktigare än vilken kunskap du har idag eller vilka jobb du haft tidigare. Det finns ett par grundläggande egenskaper som är viktiga på Sectra oavsett vilken roll du söker. Vi letar efter en vilja och förmåga att lära sig nya saker och att ta sig an nya uppgifter och utmaningar snabbt. Vi vill att du har en stark analytisk ådra där vi särskilt värdesätter förmågan att förstå, bryta ner och därmed kunna börja lösa även komplexa problem. Vi vill att du kan kommunicera och interagera med kollegor, partners och kunder på ett tydligt, konstruktivt och effektivt sätt.
För den här tjänsten har vi också följande krav:
Relevant utbildning inom HR, lön eller ekonomi.
Du har genom utbildning eller erfarenhet god förståelse och kunskap för hela löneprocessen och lönesystem.
Intresse för HR-frågor.
Är kommunikativ, lyhörd och har en stark servicekänsla.
Hög integritet, ett starkt ordningssinne och känsla för detaljer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office 365
Det är till stor fördel om du dessutom:
Har erfarenhet av att jobba i Flex HRM.
Har arbetat med anställningsavtal, arbetsrättliga frågor, förmåner.
Ett starkt engagemang utanför studier eller arbete i föreningsliv, idrott, musik, teater eller annan hobby.
Har studerat eller arbetat utanför Sverige.
Kan fler språk än svenska och engelska.
Övrig information:
Målet är att den rätta kandidaten ska börja efter sommaren eller enligt överenskommelse.
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att vi uppmuntrar dig att söka eller kontakta oss så snart som möjligt.
Beroende på rollen kan en obligatorisk bakgrundskontroll genomföras som en del av rekryteringsprocessen på Sectra. Hör gärna av dig till rekryteringsteamet om du har några frågor kring detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
