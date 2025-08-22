Löneadministratör med erfarenhet av Agda till kund
2025-08-22
Har du erfarenhet av löneadministration och har arbetat i Agda? Vill du bidra med att utveckla löneprocesser och vara ett konsultativt stöd för chefer och ledare i organisationen? Då har vi tjänsten för dig!
I den här rollen arbetar du tillsammans med kollegor inom löneenheten och ansvarar för att säkerställa en korrekt och effektiv lönehantering. Du kommer att arbeta med löpande personal- och löneadministration samt vara med och utveckla interna processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära:
* Administration och uppdatering i personal-, lön- och tidredovisningssystem
* Personal- och löneadministration, inklusive framtagande av statistik, rapporter och nyckeltal
* Konsultativt stöd till chefer och gruppledare i frågor som rör löner och rutiner
* Omvärldsbevakning av regelverk, lagar och förordningar kopplade till löneområdet
* Medverkan i projekt inom HR och verksamheten för att utveckla personaladministrativa processer
* Specialistansvar inom exempelvis pensioner, statistik, lönerevision, behörigheter, semester eller intern kommunikation
* Aktivt deltagande i utveckling av löneprocesser, rutiner och instruktioner
* Superuser för ett eller flera system inom löneområdet, inklusive kontakt med intern IT och externa leverantörer
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget löper initialt under tre månader, med goda möjligheter till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
* Har en eftergymnasial utbildning, gärna KY-utbildning inom löneadministration
* Minst 3 års yrkeserfarenhet av löneadministration
* Erfarenhet av att arbeta med lönesystemet Agda
* Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Vi ser att du är noggrann, strukturerad och självgående. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att ge service till både kollegor och chefer. Ett systemintresse och ett öga för förbättringspotential i rutiner och arbetssätt är starkt meriterande.
Passar ovan dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
