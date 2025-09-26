Löneadministratör | Manpower | Stockholm
2025-09-26
Är du en noggrann och serviceinriktad löneadministratör som vill utvecklas i ett engagerat team? Vi på Manpower söker nu en löneadministratör för ett konsultuppdrag hos ett företag inom energibranschen i Solna, Stockholm. Uppdraget passar dig som har utbildning inom lön och viss erfarenhet av lönearbete, gärna från större bolag. Vill du arbeta med löneadministration i ett samarbetsinriktat team där kvalitet och utveckling står i fokus? Välkommen med din ansökan!
Ort: Solna, Stockholm
Start: Januari 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 1 år, med stor möjlighet till förlängning
Övrig information: Hybridarbete erbjuds
Om jobbet som löneadministratör
Som löneadministratör hos vår kund inom energibranschen kommer du att arbeta med löneberedning och hantering av lönerelaterade ärenden för verksamheten i Sverige. Du blir en del av ett löneteam som tillsammans planerar och prioriterar arbetet. Rollen innefattar både dagligt lönearbete och förbättringsarbete kopplat till processer och system.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Löneberedning och hantering av lönerelaterade ärenden
* Kvalitetskontroller, avstämningar och skattehantering
* Systemrelaterade uppgifter inom lön
* Kvalitetssäkring och utveckling av processer och arbetssätt
* Samarbete och planering tillsammans med teamet
Den vi söker
Vi söker dig som är samarbetsvillig, serviceinriktad och har ett öga för detaljer. Du är kommunikativ, noggrann och har förmåga att arbeta systematiskt. Du trivs med att ta initiativ och bidra till teamets gemensamma mål. Rollen kräver att du kan balansera det dagliga lönearbetet med förbättringsprojekt och har ett helhetsperspektiv samtidigt som du är detaljfokuserad.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Gymnasieutbildning samt YH-utbildning inom lön
* Erfarenhet av lönearbete, gärna från större bolag eller koncern
* Kunskap i SAP eller andra större lönesystem är meriterande
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem, exempelvis Service Now, är meriterande
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Manpower Kontakt
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
9528123