Löneadministratör / Ekonomiassistent
2026-03-13
Vill du arbeta på Sveriges nationella vetenskapscenter, en verksamhet där livslångt lärande och hållbar utveckling är kärnan? Där du kan bidra till att utveckla Sveriges roligaste arbetsplats?
Då kan detta vara tjänsten för dig. Universeum söker nu en nyinrättad tjänst som löneadministratör och ekonomiassistent.
Om Universeum
Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de mest besökta upplevelserna i Sverige, med uppdrag att stärka människors vetenskapliga kapital och engagemang i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Det gör vi med upplevelsebaserat lärande i lärmiljöer och program som väcker nyfikenhet och intresse. Vi bedriver också forskning om lärande i STEM och arbetar för att bevara hotade arter och livsmiljöer. Därigenom bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling - till jämlik tillgång till vetenskap, fullföljda studier, kompetensförsörjning och handlingskompetens för en hållbar framtid. Universeum är en samlande kraft och arena för akademi, det offentliga, näringsliv och andra aktörer när Sverige ska möta behovet av kompetens och innovationskraft.
Varje år möter vi över en halv miljon människor, på Universeum och ute i samhället. Som en av Sveriges tio mest besökta attraktioner och en etablerad lärresurs för utbildningssektorn spelar vi en viktig roll både för besöksnäringen och samhällsutvecklingen.
Vi som arbetar på Universeum är ett drygt 150-tal tillsvidare- och säsongsanställda. Vi är genuint engagerade i vårt uppdrag och arbetar varje dag för att ge enastående upplevelser till alla kunder och medarbetare. Våra kärnvärden är Hållbart, Vetenskapligt, Utvecklande och Roligt. De sammanfattar vår värdegrund och är kärnan i vår kultur och vårt varumärke.
Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra grundarna: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Universeum består av ett stort gäng dedikerade medarbetare inom olika roller och professioner. Som löne/HR-administratör och ekonomiassistent hos oss får du en central roll i organisationen, där du framförallt ansvarar för den löpande lönehanteringen samt hantering av leverantörs- och kundfakturor, betalningar och löpande bokföring och avstämning.
Du arbetar med hela löneprocessen och säkerställer att löneutbetalningar, rapportering och administration sker korrekt och enligt gällande lagar, regler och kollektivavtal. Rollen innebär också att du är ett viktigt stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör lön, frånvarorapportering och ersättningar.
Du ansvarar för att inkommande leverantörsfakturor konteras korrekt, attesteras enligt företagets attestinstruktioner och betalas i tid. Du hanterar löpande kundfakturering och du ser till att den löpande försäljningen i våra olika försäljningssystem bokförs på rätt sätt.
Huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:
administrera och genomföra lönekörningar
hantera frånvaro, semester och andra lönerelaterade uppgifter
rapportera skatter, arbetsgivaravgifter och statistik till berörda myndigheter
ge stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor
säkerställa att löneprocessen följer gällande lagar och kollektivavtal.
systemansvarig för vårt lönesystem samt tidrapporteringssystem och säkerställa dess funktionalitet och effektivitet
ansvar för hantering av inkommande leverantörsfakturor, attestflöde kontroll och leverantörsbetalningar
kundfakturering och hantering av kundreskontra
utläggshantering
löpande bokföring, avstämning och uppföljning enligt anvisningar
arkivering, hantering av årlig destruktion av arkivmaterial
beställningar av kontors- och förbrukningsmaterial
utföra övrig administration inom P&C och Ekonomi och vara behjälplig med kollegors arbetsuppgifter vid behov
Tjänsten kommer delas upp mellan avdelningarna People&Culture (P&C) och Ekonomi, och du kommer rapportera till chefen för P&C. Avdelningarna samarbetar mycket nära, och har idag många naturliga beröringspunkter. Samarbetet är vår nyckel till framgång vilket innebär att vi alltid hjälper varandra när det behövs, även om var och en har sina specialistkunskaper och ordinarie ansvarsområden.
Anställningsform/villkor
Tillsvidareanställning
Heltid, 100%
Förmåner utöver kollektivavtal: sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme
6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Efter överenskommelse
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad, och som gillar att ha roligt på jobbet!
Kvalifikationskrav
YH-utbildning inom lön eller redovisning. Alternativt högskoleutbildning inom ekonomi eller HR.
Ett par års erfarenhet av självständig lönehantering, lönekörning och rapportering till myndigheter
Erfarenhet av självständig ekonomiadministration och redovisning
Kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal
Grundläggande redovisningskunskaper
Goda kunskaper och god förståelse för digitala system och arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av:
Hogia Lön+
Flex HRM
Medius
Visma.net Dina personliga egenskaper
Van att arbeta självgående och strukturerat
Förmåga att kunna hålla många bollar i luften samtidigt, flexibilitet i arbetsuppgifterna.
Samarbetsinriktad
Lösningsorienterad, initiativrik och drivande
Utpräglat analytisk med logiskt tänkande
Hög arbetskapacitet
Prestigelös och med en positiv grundinställning
Om teamet och arbetsplatsen
Inom avdelningarna finns idag, förutom en ekonomichef och P&C-chef, en P&C-generalist och 3 controllers. Vi sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap på översta våningen i Universeums byggnad vid Korsvägen i Göteborg. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringen vänligen kontakta:
Jakob Janson, chef People&Culture Universeumjakob.janson@universeum.se
eller
Lena Sand, ekonomichef Universeumlena.sand@universeum.se Så ansöker du
