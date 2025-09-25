Löneadministratör 50% till uppdrag på 1,5 år
SJR in Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
SJR söker nu för kunds räkning en löneadministratör som vill vara anställd konsult till ett uppdrag på 50%. Uppdraget startar i december och sträcker sig fram till augusti 2027.
Arbetsupplägget är flexibelt där du kan jobba både på plats på kontoret nära korsvägen och på distans. Arbetsbelastningen är högre i början av varje månad i samband med lönekörning, medan övriga veckor är mer flexibla.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
I rollen som löneadministratör ansvarar du självständigt för hela löneprocessen för cirka 350 anställda, varav ca 40 tjänstemän och resterande kollektivanställda, främst timanställda.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Hantering av hela löneprocessen, från insamling av underlag till utbetalning
• Kontroll och kvalitetssäkring av löneunderlag
• Registrering av nya medarbetare och avslut i lönesystemet
• Hantering av frånvaro, semester, sjukfrånvaro och andra avvikelser
• Rapportering till myndigheter
• Stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor
• Löpande förbättringsarbete av processer och rutiner
Du kommer arbeta i Hogia Lön och TooEasy.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av löneadministration och är van att självständigt ansvara för hela löneprocessen. Du är trygg i din kompetens och kan arbeta effektivt även under perioder med hög belastning.
Som person är du självgående, noggrann och strukturerad. Du trivs i en servicefunktion där du stöttar organisationens medarbetare och chefer. Erfarenhet av Hogia är meriterande.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-9.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1543". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Frida Dalevik frida.dalevik@sjr.se Jobbnummer
9527102