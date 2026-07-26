Löneadministratör
Leo's AB / Ekonomiassistentjobb / Luleå Visa alla ekonomiassistentjobb i Luleå
2026-07-26
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Löneadministratör till Leo's – var med i vår digitala resa och utvecklas inom nordisk lön
Vill du ta nästa steg i din lönekarriär? Har du några års erfarenhet av svensk löneadministration och är nyfiken på att utvecklas i en internationell miljö? Då kan detta vara rollen för dig.
På Leo's får du möjlighet att vara med och utveckla vår payrollfunktion samtidigt som du lär dig hantera löner i våra nordiska länder. Vi befinner oss på en spännande resa och söker nu en löneadministratör som vill bidra med sin kompetens, sina idéer och sitt engagemang.
Om rollen
Leo's löneavdelning ansvarar för lönehanteringen i en koncern med 63 lekland i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Tillsammans stöttar vi cirka 1 800 medarbetare och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer, system och arbetssätt.
Som löneadministratör blir du en viktig del av vårt payrollteam och får möjlighet att arbeta med löner i flera länder..
Placeringsort; Luleå eller StockholmPubliceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
1. Löpande löneadministration och lönehantering
2. Upprättande av digitala anställningsavtal
3. Kontroll och registrering av löneunderlag
4. Avstämningar och löneutbetalningar
5. Säkerställande av att lagar, regler och kollektivavtal efterlevs
6. Arbetsgivarintyg, statistik och myndighetsrapportering
7. Stöd i månadsbokslut
8. Support till chefer och verksamhet i löne- och personalrelaterade frågor
Du kommer att ha nära samarbete med kollegor på huvudkontoret samt kontakt med våra verksamheter i flera länder.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av svensk löneadministration och som vill fortsätta utvecklas inom området. Kanske arbetar du idag som löneadministratör eller lönespecialist och känner dig redo att bredda din kompetens i en internationell koncern.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
1. Har erfarenhet av löneadministration i Sverige
2. Har goda kunskaper i Excel
3. Är van att arbeta i olika system och har ett intresse för digitalisering och processutveckling
4. Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av löneadministration i Norge, Danmark, Finland eller Tyskland samt om du har kunskaper i finska eller tyska.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar samtidigt samarbetet i ett team. Du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker att det är inspirerande att vara med och utveckla arbetssätt och processer.
Varför Leo ́s
Hos oss får du möjlighet att:
1. Utvecklas inom internationell lönehantering
2. Vara med och påverka och utveckla vår payrollfunktion
3. Arbeta i en växande och internationell koncern
4. Bli en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar
5. Bidra till vår vision att sätta fler barn i rörelse
Leo's är ett värderingsstyrt företag där våra värderingar genomsyrar allt vi gör: Lojalitet, Engagemang, Omtanke och Samarbete.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i centrala Luleå alternativt vårt kontor i centrala Stockholm (Odenplan). Arbetstiden är förlagd till vardagar under kontorstid.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 20 augusti 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leo's AB
(org.nr 556700-1473), https://www.leoslekland.se
Midgårdsvägen 5 (visa karta
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973 34 LULEÅ Jobbnummer
10011658