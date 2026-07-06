Löneadministratör

Axil Redovisning AB / Ekonomiassistentjobb / Uddevalla
2026-07-06


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Vi söker en ny kollega till vårt löneteam!
På Axil Redovisning i Uddevalla söker vi nu en ny medarbetare till vår löneavdelning. Tjänsten omfattar 50-100% beroende på rätt kandidats önskemål.
Vi söker en person som trivs med att arbeta i team, är lyhörd, serviceminded och som gärna gör det där lilla extra – både för våra kunder och för sina kollegor. För oss är samarbete, engagemang och ett gott bemötande viktiga delar av vardagen.
Som löneadministratör hos oss blir man en del av ett engagerat team och får arbeta med kunder inom många olika branscher runt om i Sverige. Det innebär en varierande och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik.
Erfarenhet av löneadministration är meriterande, och kunskaper inom löpande redovisning är ett extra plus – men inget krav. Det viktigaste är att hitta rätt person som vill vara med och bidra till vårt team och våra kunders framgång.
Vi söker någon som har möjlighet att börja hos oss till hösten och ser fram emot att välkomna en ny kollega till Axil Redovisning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: camilla@axilredovisning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Axil Redovisning AB (org.nr 559197-4950), https://www.axilredovisning.se/
Tyggården 1 B (visa karta)
451 34  UDDEVALLA

Kontakt
Camilla Nielsen
camilla@axilredovisning.se

Jobbnummer
9993284

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