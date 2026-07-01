Löneadministratör
Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en löneadministratör till deras verksamhet i Uppsala. Det här är en roll för dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med siffror, administration och service.
Som löneadministratör får du en viktig roll i verksamheten där du ansvarar för att lönehanteringen sker korrekt, effektivt och enligt gällande lagar, regler och kollektivavtal.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Hantering av lönekörningar för tjänstemän och kollektivanställda
Registrering och kontroll av tidrapporter, frånvaro och andra löneunderlag
Administration av semester, sjukfrånvaro och andra personalrelaterade uppgifter
Säkerställa att löner utbetalas korrekt och i tid
Hantering av arbetsgivarintyg och övriga personaladministrativa dokument
Ge stöd och rådgivning till chefer och medarbetare i lönefrågor
Bidra till utveckling och effektivisering av löneprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom lön, ekonomi, administration eller motsvarande
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god administrativ förmåga och systemvana
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av löneadministration
Kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal
Erfarenhet av löne- och HR-system
Goda kunskaper i Microsoft Excel
Erfarenhet av personaladministration
Om anställningen
Heltid
Placering i Uppsala
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9986306