Löneadministratör
Kils kommun, Ledningsstab / Ekonomiassistentjobb / Kil Visa alla ekonomiassistentjobb i Kil
2026-06-29
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Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil – på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Ledningsstaben stödjer hela kommunkoncernen och har en samordnande roll inom funktionerna ekonomi och styrning, HR, kommunikation, upphandling, bemanning, utvecklingsstöd och ärendehantering och utredning.Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
På HR i Kil är vi 13 personer. Det inkluderar lönehantering, pensionsadministration, bemanningsenhet, två HR-konsulter och en projektledare för jämställdhetsintegrering. Gruppen löneadministratörer är en liten tajt grupp där alla har sina egna ansvarsområden men stöttar och hjälper varandra vid behov. Vi lär oss nya saker hela tiden och jobbar med att förenkla, digitalisera och anpassa våra processer till verksamhetens behov.
Vårt lönesystem är Visma Personec P.
En av våra löneadministratörer går vidare till annat jobb inom kommunen och vi söker hennes efterträdare. Dina arbetsuppgifter
Du som får den här rollen kommer förutom löneadministration också få andra personaladministrativa uppgifter. Det ingår att svara på frågor gällande lön och avtal från chefer och medarbetare, så du behöver vara bekväm med att förklara saker både över telefon samt i organisationens arbetsgrupper när det behövs. Beroende på din kompetens och erfarenhet kommer vi att fördela uppgifter inom gruppen.
Vi jobbar hela tiden med att förenkla, digitalisera och anpassa våra processer till verksamhetens behov. Din roll är att delta aktivt i det arbetet och komma med förslag till förändringar. Kvalifikationer
Du har en gymnasial examen eller motsvarande med inriktning mot löneadministration/HR eller erfarenhet vi bedömer likvärdig. Du ska ha jobbat med löneadministration några år. Erfarenhet av löneadministration inom kommun eller region är meriterande. Tidigare erfarenhet av att digitalisera och förenkla processer kommer att väga tungt.
För att lyckas i den här rollen ska du tycka om att strukturera ditt arbete och följa rutiner, men samtidigt tycker om att förändra och förenkla. Du har helhetssyn på arbetet och förstår att din roll är till för att stötta verksamheten.
Som person är du seriös men lättsam och har lätt för att samarbeta. Du tycker att du lyckas när gruppen lyckas. På den här arbetsplatsen ser vi olika åsikter och personligheter som en tillgång. Vi kompletterar och tar tillvara varandras kompetenser. Vi uppskattar arbetskamrater med humor och självdistans. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Vi kommer att börja urvalsprocessen direkt och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils Kommun
(org.nr 212000-1751), https://www.kil.se/jobb
Box 88 (visa karta
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665 23 KIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Ledningsstab Kontakt
HR-chef
Kaisa Rainerson kaisa.rainerson@kil.se 0554-19177 Jobbnummer
9982315