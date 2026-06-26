Löneadministratör

Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum / Ekonomiassistentjobb / Kristianstad
2026-06-26


Visa alla ekonomiassistentjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum i Kristianstad

Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-26

Arbetsuppgifter
Som löneadministratör hos oss ansvarar du för att säkerställa rätt lön i rätt tid för ca 160 medarbetare samt vikarier. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med HR och ekonomi.

Arbetsuppgifterna består av löpande löneadministration inklusive hantering av frånvaro, semester och tidrapportering. Vi arbetar i Kontek lön och Kontek HRM.

Du har kontakt med chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor och sköter rapportering till myndigheter och övriga intressenter, tex försäkringskassan, tjänstepensionsadministration och arbetsgivarintyg.

Övriga administrativa uppgifter inom HR och lön.

Tjänsten är på 75 % med tillträde kring den 1 november. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas i augusti.

Kvalifikationer
Som sökande har du relevant utbildning inom lön/HR och några års erfarenhet av löneadministration. Erfarenhet av Kontek lön och Kontek HRM är meriterande.

Som person är du noggrann, strukturerad, serviceinriktad och har lätt för att möta människor. Du har en pedagogisk förmåga att förklara lön för dem som inte är insatta i löneområdet.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11512".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum
Furubodavägen 247 (visa karta)
296 92  YNGSJÖ

Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus

Kontakt
Personalchef
Ann Andersson
ann.andersson@furuboda.se
0739884681

Jobbnummer
9981527

Prenumerera på jobb från Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum: