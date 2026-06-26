Löneadministratör
Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum / Ekonomiassistentjobb / Kristianstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Kristianstad
2026-06-26
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Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som löneadministratör hos oss ansvarar du för att säkerställa rätt lön i rätt tid för ca 160 medarbetare samt vikarier. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med HR och ekonomi.
Arbetsuppgifterna består av löpande löneadministration inklusive hantering av frånvaro, semester och tidrapportering. Vi arbetar i Kontek lön och Kontek HRM.
Du har kontakt med chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor och sköter rapportering till myndigheter och övriga intressenter, tex försäkringskassan, tjänstepensionsadministration och arbetsgivarintyg.
Övriga administrativa uppgifter inom HR och lön.
Tjänsten är på 75 % med tillträde kring den 1 november. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
Intervjuer för tjänsten kommer att hållas i augusti.Kvalifikationer
Som sökande har du relevant utbildning inom lön/HR och några års erfarenhet av löneadministration. Erfarenhet av Kontek lön och Kontek HRM är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad, serviceinriktad och har lätt för att möta människor. Du har en pedagogisk förmåga att förklara lön för dem som inte är insatta i löneområdet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11512". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum
Furubodavägen 247 (visa karta
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296 92 YNGSJÖ Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Personalchef
Ann Andersson ann.andersson@furuboda.se 0739884681 Jobbnummer
9981527