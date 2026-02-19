Löne- och redovisningskonsult till Multify!
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Köping Visa alla redovisningsekonomjobb i Köping
2026-02-19
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Köping
, Arboga
, Eskilstuna
, Västerås
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du en fena på redovisning eller lön och vill arbeta på en byrå där du verkligen får göra skillnad för dina kunder? För vår kund Multifys räkning söker vi nu en prestigelös och affärsdriven kollega. Här kliver du in i en roll som kombinerar ekonomisk expertis med ett starkt personligt engagemang och entreprenörsanda.
OM TJÄNSTEN
Multify är ingen vanlig redovisningsbyrå. Under 10 år har de specialiserat sig på att hjälpa entreprenörer att ta steget till eget och agerar idag som en komplett ekonomiavdelning för sina kunder. Deras hjärta finns i att stötta entreprenörer - med en särskild expertis inom tandvård och vårdsektorn - med allt från löpande bokföring till investeringskalkyler och bolagsstarter.
Nu söker de en ny kollega som vill arbeta brett och vara en central del av Multifys fortsatta resa. Rollen innebär att du arbetar med både lön och redovisning. Vi söker dig som antingen är trygg i båda delarna idag, eller som är vass på den ena och har ett driv och en vilja att lära dig den andra. Hos Multify arbetar man tätt tillsammans och du kommer att ingå i ett team där ni delar ansvaret för en gemensam kundportfölj. Det innebär att du alltid har ett bollplank i vardagen och att ni stöttar varandra vid behov.
Du erbjuds
• En varierad roll med stort inflytande och korta beslutsvägar.
• En flexibel arbetsvardag: Möjlighet till distansarbete onsdagar och fredagar.
• En prestigelös och familjär företagskultur med åtta drivna kollegor.
• En tillsvidareanställning direkt hos Multify med start så snart som möjligt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult hos Multify gör man allt som kunden behöver för att deras vardag ska rulla. Fokus ligger på att avlasta entreprenören maximalt, vilket innebär en hög grad av service och en vilja att hjälpa till med allt som rör kundens företagande - stort som smått.
• Löpande bokföring och redovisning: Hantering av den dagliga ekonomin för en varierad kundportfölj i Fortnox.
• Löneadministration: Hantering av löner och relaterade frågor för kundernas anställda.
• Bokslutsarbete: Självständigt upprätta bokslut.
• Affärsrådgivning & Administration: Allt från att räkna på budgetar till att stötta kunden i praktiska administrativa frågor - du tänker alltid ett steg längre.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att självständigt ha upprättat bokslut. Du besitter hantverket och den ekonomiska tryggheten som krävs för att slutföra ett bokslut på egen hand
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
• Har antingen:
- En relevant eftergymnasial utbildning och minst ett års arbetslivserfarenhet av redovisning eller lön
- Eller en gymnasial utbildning kombinerat med minst 3-4 års relevant arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete i Fortnox
• Erfarenhet från redovisningsbyrå
• Kunskaper i Visma och Excel
• Erfarenhet av både lön och redovisning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är affärsinriktad och driven med en tydlig "entreprenörsådra" som gör att du förstår hur ditt arbete skapar direkt värde för kundens bolag. Du är en social och prestigelös person som genuint tycker om att bygga relationer och du räds inte för att hugga i där det behövs - oavsett om det handlar om rådgivning eller praktiska administrativa uppgifter för kundens räkning. Vidare är du en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta i ett tajt team, där du motiveras av att se möjligheter och tänka ett steg längre för både kunden och Multify.
Övrig information
• Start: Snarast (gärna 1 april).
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Placering: Köping (med möjlighet till hemmaarbete ibland)
• Rekryteringsprocess: Denna rekryteringsprocess sköts av Academic Work och alla frågor rörande tjänsten hänvisas till oss.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Multify är en redovisningsbyrå i Köping som grundades med ett tydligt fokus på att stötta privata aktörer inom tandvård och vård. Idag fungerar byrån som en nära samarbetspartner till sina kunder och hanterar allt från löpande bokföring till mer specifika uppgifter som bolagsstarter och investeringskalkyler. På kontoret arbetar åtta personer i en prestigelös miljö där man valt att arbeta i team runt kunderna för att säkerställa hög service och god intern avlastning. Här värdesätts ett lösningsorienterat förhållningssätt och en vilja att hantera de frågor som uppstår i kundens vardag, oavsett om de är av ekonomisk eller administrativ karaktär. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9751165