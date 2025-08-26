Löne- och ekonomiadministratör | Corrpal Systems
2025-08-26
Corrpal Systems AB i Ystad tillverkar, säljer och installerar maskinlinjer för materialhantering till wellpappindustrin. Vi är en ledande aktör inom vår nisch och vår styrka är vår kvalitet och vår förmåga att flexibelt lösa våra kunders olika behov. Vår marknad är huvudsakligen Europa, men våra installationer finns över hela världen. Vår ägare är Göpfert Maschinen GmbH, www.goepfert.de,
som är världsledande på konverteringsmaskiner till wellpappindustrin. Corrpal Systems omsättning är drygt 200 msek och vi har ca 50 anställda. Vi är inne i ett expansivt skede och behöver förstärka vår organisation.
För omgående behov söker vi nu en löne- och ekonomiadministratör till vårt team med arbetsplats i Ystad.
Om rollenDu ingår i ett mindre team som tillsammans ansvarar för företagets ekonomi. Vår ekonomichef rapporterar sedan vidare till moderbolaget i Tyskland.
I denna breda roll kommer du att arbeta med såväl löner som löpande redovisning och övrig administration. Du kommer att hantera allt från tidsrapporteringssystem, löneberedning, löneberäkningar till arbetsgivardeklarationer och redovisning samt avstämningar av lönerelaterade konton. Jobbet innebär även rapporteringar till myndigheter samt statistikrapportering.
Vidare ingår i tjänsten att arbeta med löpande ekonomisk redovisning som leverantör-och kundreskontra, samt övriga allmänna administrativa uppgifter som backup i telefonväxel etc. Tjänsten är inte renodlad inom ekonomi och lön, utan du får vara beredd på att hantera diverse uppgifter som dyker upp.
Din profil Vi söker en engagerad och positiv medarbetare med erfarenhet inom lönehantering som är van att arbeta med alla delar i löneprocessen. Du är inte främmande för nya system eller rutiner och tycker om att arbeta med förändring och utveckling.
Du är en person som trivs i en bredare roll där du får göra lite av varje. Flexibilitet, noggrannhet och ansvarstagande, är orden dina referenser skulle beskriva dig med. För dig är det ett välkommet avbrott när telefonen ringer, eller när någon av dina kollegor kommer och ber om din hjälp.
Kvalifikationer - Utbildning/erfarenhet av lönehantering.
• God kunskap om lönelagar och regler
• Erfarenhet av enklare redovisning
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Förmåga att hantera konfidentiell information
• God datorvana
• Erfarenhet av lönesystem som Spiris (tidigare VismaSPCS), Kontek är meriterande
• Erfarenhet av ERP system, som tex Monitor, AX Dynamics
Om tjänsten Tjänsten är inledningsvis ett bemanningsuppdrag via HIREQ AB men med möjlighet till anställning hos Corrpal Systems. Tillträde enligt överenskommelse.
Denna rekryteringsprocessI denna process samarbetar Corrpal Systems med HIREQ. Vi tillämpar ett löpande urval så vi ser gärna din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
