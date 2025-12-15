Lomma kommun söker nätverkstekniker/systemtekniker
Lomma kommun, Serviceavdelningen / Supportteknikerjobb / Lomma Visa alla supportteknikerjobb i Lomma
2025-12-15
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, Serviceavdelningen i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
IT- och digitaliseringsavdelningen är en av fyra avdelningar på kommunledningsförvaltningen. Avdelningen fungerar som ett stöd till kärnverksamheten genom att möjliggöra goda förutsättningar för digitalisering, användning av informationsteknik och säker IT-miljö för våra användare. Vårt uppdrag är att erbjuda daglig IT-support samt att leverera moderna IT-lösningar och professionella tjänster för att stödja verksamhetsutvecklingen och ge de bästa förutsättningarna för kärnverksamheten att lyckas i sina uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Lomma kommun söker en nätverkstekniker/systemtekniker. Rollen fokuserar på nätverk och kräver både erfarenhet och passion för nätverkslösningar. I rollen som ingår i ett driftteam så ingår arbetsuppgifter såsom;
• Vara en nyckelfunktion i kommunens digitala utveckling
• Fungera som användarsupport till kommunens verksamheter
• Ansvarar för kommunens servrar och nätverk
• Arbeta med införande av nya system
• Kontakt med kommunens medarbetare samt med externa konsulter och
leverantörerKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
• Relevant utbildning på högskole- eller yrkeshögskolenivå enligt arbetsgivarens bedömning
• Flerårig erfarenhet av nätverk, drift och support inom IT är ett krav för tjänsten
• Erfarenhet av IT-miljöer med krav på tillgänglighet och hög säkerhet
• B-körkort
Meriterande för tjänsten är:
• Certifiering eller dokumenterad kunskap motsvarande CCNA/CCNP
• Erfarenhet av nätverksarkitektur och nätverksdesign
• Erfarenhet av arbete med routing, switching, brandväggar och Wi-Fi-lösningar
• Erfarenhet inom VMware, Windows server, Office 365, nätverksutrustning från Cisco
Vi söker dig som är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en roll där du får kombinera specialistkompetens med stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. Du är inte är rädd att ta dig an ärenden. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt kombinerar du ditt tekniska kunnande med en god social och kommunikativ förmåga. Arbetet ställer även höga krav på att du självständigt kan strukturera ditt arbete och vid behov prioritera bland arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Arbetsplats
Lomma kommun, Serviceavdelningen Kontakt
Matt Watson, Teamledare 0709-413248 Jobbnummer
9645847