Lokparksansvarig
Hirely AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-29
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Hur låter det att i en nyckelroll få ansvara för att optimera och utveckla vår lokpark och därigenom bidra till framtidens hållbara transporter? Hos Green Cargo får du möjlighet att arbeta i gränslandet mellan teknik, affär och strategi, i en roll med stor påverkan på vår operativa leverans.
Vi söker nu en Lokparksansvarig som vill vara med och säkerställa att vi har rätt lok, i rätt tid och till rätt kostnad, för att möta våra affärsbehov.
Vad vi erbjuder
Hos Green Cargo blir du en del av ett företag med ett tydligt syfte: att göra skillnad för både klimatet och samhället genom hållbara logistiklösningar. Vår verksamhet är i ständig utveckling och du får vara med på en spännande resa där effektivisering, affärsmässighet och teknisk utveckling står i centrum.
Vi erbjuder en utvecklande roll med stort ansvar och goda möjligheter att påverka både strategi och operativ leverans. Du får arbeta nära både marknad och teknik i en verksamhet som ligger i framkant inom hållbara transporter. Samtidigt blir du en del av en värderingsstyrd organisation där ansvarstagande, samarbete och affärsmässighet är centrala delar i allt vi gör. Vi har en inkluderande kultur där kunskapsutbyte och utveckling uppmuntras, och du arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Det här kommer du göra hos oss
Som Lokparksansvarig har du en central roll i att säkerställa att vår lokpark är optimerad utifrån verksamhetens behov, både på kort och lång sikt. Du kombinerar analys, affärsmässighet och teknisk förståelse och arbetar både strategiskt och operativt.
Du ansvarar bland annat för att:
Bidra till utvecklingen av Green Cargos fordonsstrategi
Analysera och optimera lokparken utifrån behov, tillgänglighet och kostnadseffektivitet
Ansvara för anskaffning och avyttring av lok, exempelvis genom köp, hyra, försäljning eller skrotning
Hantera avtal, fakturering och uppföljning kopplat till in- och uthyrning av lok
Följa marknadspriser och utvecklingen inom lokmarknaden
Säkerställa att relevant data och dokumentation kring lokparken är uppdaterad
Upprätthålla och utveckla samarbeten med leasingbolag och andra externa parter
Delta i kundteam och bidra i frågor kopplade till lok och kapacitet
I rollen arbetar du nära flera delar av verksamheten och bidrar aktivt till att skapa effektiva och affärsmässiga lösningar för vår trafik.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett engagerat team med bred kompetens inom teknik, affär och drift. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och ger dig möjlighet att påverka såväl arbetssätt som strategiska beslut.
Mer om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera analys, affärsförståelse och samarbete. Du är strukturerad, drivande och har förmåga att prioritera och ta beslut i en komplex miljö.
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa och utveckla relationer, både internt och externt. Med ett systematiskt arbetssätt och ett logiskt tänkande driver du ditt arbete framåt och bidrar till utveckling av både affär och arbetssätt.
Vi ser att du harPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom teknik eller ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av tekniskt eller kommersiellt arbete inom järnvägsbranschen
God förhandlingsvana
God IT-kompetens och vana av Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från arbete hos järnvägsoperatör
Erfarenhet av upphandling eller affärsförhandlingar
Kunskap om olika loktyper och hur de används i järnvägsnätet
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning, start sker enligt överenskommelse. Placeringsort med Stockholm som föredragen placeringsort, andra alternativ kan diskuteras. Resor ingår i tjänsten.
Som en del av rekryteringsprocessen använder vi tester och slutkandidater genomgår bakgrundskontroll. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats där slumpmässiga kontroller förekommer. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Green Cargo Jobbnummer
10014649