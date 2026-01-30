Lokförare Till Lkab Malmtrafik
Drömmer du om ett fritt arbete där du får uppleva Norrlands storslagna natur med skogar, fjäll och fjordar som en del av din vardag? Som lokförare hos oss blir du en viktig del av vår högteknologiska gruv- och mineralkoncern.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Malmtrafik
LKAB Malmtrafik ansvarar för lastning, lossning och transport av LKAB:s järnmalmsprodukter på Malmbanan. Vi fraktar från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt till SSAB i Luleå.
Din roll
Som lokförare hos oss blir du en del av vår helhet och bidrar till att vår högteknologisk gruv- och mineralkoncern rullar på. Du kommer i huvudsak att köra våra IORE-lok och malmtåg (Europas tyngsta) längs Malmbanan på vårt södra omlopp mellan Malmberget och Luleå hamn. Din arbetsdag innehåller också uppgifter som växling, avgångssyning, tågsättsklargöring och bromsprovning av våra vagnar. Tjänsten är stationerad i Gällivare och erbjuder inte möjlighet till att veckopendla. Dock hjälper vi till med flyttkostnad samt bostad.
Det här har du med dig
Du arbetar självständigt och trivs med ensamarbete, men även att tillsammans med andra samverka för att lösa problem som kan uppstå i arbetet som lokförare. Du är ansvarstagande och sätter alltid säkerheten först, samt är van att arbeta lösningsfokuserat och drivs av att lära dig mer. Vi tror på dig och din kapacitet och ger dig både förtroende och frihet att utveckla och utvecklas. Dessutom har du:
- Giltigt lokförarbevis
- Godkänd gymnasieutbildning
- B-körkort
- Moktypsintyg för IORE (meriterande)
- Utbildad lokinstruktör eller körlärare (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gällivare
Omfattning: Heltid med oregelbunden skiftgång och nattarbete. Ett rullande 4-veckorsschema med 1 ledig vecka. Vi erbjuder inte komprimerat schema.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Trulsson, johan.trulsson@lkab.com
, 0706821005. Notera att han är tillgänglig från och med den 9:e februari på grund av ledighet.
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
