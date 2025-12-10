Lokförare med kompetens att köra i Norge
Tågåkeriet i Bergslagen AB / Lokförarjobb / Kristinehamn Visa alla lokförarjobb i Kristinehamn
2025-12-10
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tågåkeriet i Bergslagen AB i Kristinehamn
Välkommen till Tågab - det kompletta tågföretaget!
Ett mångsidigt tågföretag med verksamhet inom godstransporter, persontrafik och egen verkstad.
Med våra ungefär 180 anställda är vi en aktör på den svenska tågmarknaden.
Våra flexibla godstransporter fyller en viktig funktion genom att komplettera de tjänster som de större aktörerna erbjuder. Vi erbjuder skräddarsydda alternativ som ger våra kunder möjlighet att optimera sina transporter.
På persontrafiksidan är vi ett komplement till de större operatörerna. Vi ger resenärer ytterligare alternativ när det gäller resor och ger möjlighet till bättre täckning av mindre trafikerade sträckor.
Vår egen verkstad är en viktig komponent i verksamheten. Verkstaden ansvarar för underhåll och reparation av både våra egna fordon samt externa kunders lok, vagnar och motorvagnar.
Vårt engagemang för samhällsnytta och miljö är en central del av våra värderingar. Genom att erbjuda tågtransport som ett miljövänligt alternativ till traditionella transportmetoder, bidrar vi till minskat koldioxidutsläpp och en renare värld.
Om rollen
Som lokförare hos Tågab är du en av nyckelpersonerna i vår verksamhet.
Du ansvarar för att framföra våra tåg på ett säkert och professionellt sätt.
Trafiksäkerhet är inte bara en del av jobbet - det är grunden för allt vi gör.
Arbetsuppgifter och ansvar: Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltigt lokförarbevis enligt Transportstyrelsens krav
Uppfyller hälsokraven för lokförare
Har kompetens att framföra tågfärd i Norge
Har ett starkt säkerhetstänk och följer rutiner noggrant
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta med kollegor inom olika funktioner
Har god digital kompetens och är van att arbeta i appar och system för exempelvis rapportering och kommunikation
Är flexibel, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som instruktör eller handledare
Vi erbjuder
Omväxlande och varierande arbetsuppgifter
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal
31 semesterdagar
Friskvårdsbidrag med 4500 kr/ år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tågåkeriet i Bergslagen AB
(org.nr 556473-6808)
Bangårdsgatan 2 (visa karta
)
681 30 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9638329