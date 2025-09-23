Lokalvårdare sökes i Nacka
2025-09-23
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Vi har verksamheten i Nacka.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker en lokalvårdare och anställningen är en tillsvidaretjänst med en sysselsättningsgrad på 100%. I rollen som lokalvårdare på Attendo Hemtjänst Nacka ingår du i ett team med flera lokalvårdskollegor.
lokalvårdare hos oss på Attendo i Nacka har du en viktig roll. Du kommer att arbeta med serviceinsatser som t ex städ hemma hos våra kunder, ibland tillsammans med din kollega från serviceteamet.
Du arbetar bra, är självständig och noggrann i ditt arbete.
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider 08:00-16:30
Tillträdesdatum omgående
Körkort
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för ditt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Marika Palmroth marika.palmroth@attendo.se Jobbnummer
9521907