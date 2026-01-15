Lokalvårdare/fastighetsskötare
2026-01-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Strängnäs
FF Fastighetsservice hjälper bostadsrättsföreningar med fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel. Vi är ett bolag som utvecklats sedan 1976 med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.
Vi söker en driven och engagerad lokalvårdare/fastighetsskötare till vårt team för kunduppdrag där erfarenhet inom yrket är meriterande.
I rollen kommer du primärt att arbeta med lokalvård men också annan fastighetsskötsel som inkluderar gräsklippning, ogräsrensning och skräpplockning. Tjänsten kräver god fysisk kondition och förmåga att utföra uppgifter som ibland innebär tunga lyft och långvarigt stående. Du bör ha förmåga att arbeta självständigt men också som en del av ett team, flexibilitet, noggrannhet och en fallenhet för prioriteringar. I din roll måste du vara kreativ med eget ansvar där du har möjligheter att utvecklas i din fastighetsskötarroll.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård, fastighets- och/eller trädgårdsskötsel
• God kunskap inom lokalvård
• Körkort B
• Goda referenser
Tjänsten är på heltid med konkurrenskraftig lön och förmåner. Ordinarie arbetstid kommer vara måndag-fredag mellan 07.00 - 16.00.
Om du brinner för fastighetsskötsel samt tycker om att arbeta i en teammiljö är du välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FF Fastighetsservice AB Jobbnummer
9685822