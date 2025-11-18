Lokalvård företag söker säljare i Malmö
Marlins Bemanning och Entreprenad AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marlins Bemanning och Entreprenad AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Vi söker en säljare som vill vara med och driva vår kunds tillväxt framåt. Du kommer att arbeta med att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga starka kundrelationer genom att träffa kunderna och erbjuda skräddarsydda lösningar för vår klient. Rollen innebär endast nykundsbearbetning.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av B2B-försäljning och nykundsbearbetning
• Är resultatorienterad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål.
• Har stark kommunikationsförmåga och är skicklig på att bygga relationer.
• Är självgående, strukturerad och har ett strategiskt affärstänk
• Attraktivt provisionssystem
Passar bäst som extra arbete eller samarbete för dig med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: info@marlins.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Arbetsgivare Marlins Bemanning och Entreprenad AB
(org.nr 559363-3059), http://www.marlins.se
212 33 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9609757